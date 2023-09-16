Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі

Найкращий результат в історії: Україна здобула на «Іграх нескорених» 34 медалі
Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі, здобувши свій найкращий результат в історії – 34 медалі, з яких 12 золотих.

Про це пише Українська правда.

Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: 25 учасниками. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.

Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Крім того, низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

На цьому турнірі Україна завоювала 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у шести видах спорту. Найуспішнішими стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золоті + 7 срібних), плавання (9: 3+3+3) та стрільба з лука (5: 3+0+2).

Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк, який заробив за Ігри шість медалей: чотири "золота" та два "срібла" в плаванні й веслуванні на тренажерах.

Назар Вознюк: 4+2+0 (6)

Володимир Товкис: 3+0+1 (4)

Микола Заріцький: 2+2+0 (4)

Юлія Шевчук: 1+2+0 (3)

Максим Зубов: 1+1+0 (2)

Результат України на Іграх 2023 року став найкращим за всю історію участі команди (з моменту дебюту в 2017-му) в цих змаганнях як за кількістю медалей, так і за їхнім ґатунком.

В "Іграх нескорених" беруть участь поранені військовослужбовці. Перші такі змагання відбулись у 2014 році, однак лише у 2017 році українці вперше змогли виступити на них.

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Теги: Росія, Україна, війна, Ігри Нескорених
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