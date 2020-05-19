Померла довгожителька з Луцького району: їй було 103 роки

Померла довгожителька з Луцького району: їй було 103 роки
Відійшла у вічність 103-річна довгожителька з села Підбереззя Горохівської громади Луцького району Ольга Омелянівна Чернюк.

Про це повідомили у фейсбуці, пише ВСН.

Жінка померла 15 вересня.

8 березня Ольга Чернюк відзначила 103-річчя. Усе своє життя вона важко працювала на землі. На жаль, поховала єдину дочку, виховала трьох внуків та діждалася сімох правнуків.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої. Світла пам'ять!

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Теги: довгожителька, смерть
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