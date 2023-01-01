США передали екскаватор громаді на Волині

США передали екскаватор громаді на Волині
Горохівська громада на Волині отримала важливу допомогу від проєкту американського уряду USAID «ГОВЕРЛА» - новенький екскаватор-навантажувач.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці громади у фейсбуці.

За результатами комплексної оцінки потреб із числа 65 громад-партнерок Проекту USAID «ГОВЕРЛА», проведеної у 2022 році для забезпечення надання ефективних послуг під час зимового періоду, Горохівська громада отримала екскаватор-навантажувач.

Нова, сучасна техніка передана в експлуатацію місцевому комунальному підприємству «Еталон». Це надзвичайно вагоме підсилення матеріально-технічної бази підприємства дасть можливість покращення надання населенню основних муніципальних послуг – водопостачання та водовідведення, опалення, вуличне освітлення та утримання доріг, громадських місць і кладовищ.

«Ми всі розуміємо, що живемо у складний час. Наша держава перебуває у стані війни. Вдячні представникам Проекту USAID «ГОВЕРЛА» за підтримку. Цінуємо нашу співпрацю і те, що такі поважні інституції постійно допомагають, надають вкрай важливі засоби для розвитку громади. Ще раз щиро дякуємо та сподіваємось на подальше співробітництво», - зазначив міський голова Віктор Годик.

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Теги: Волинь, допомога
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