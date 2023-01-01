11 людей поранені внаслідок ракетної атаки на Черкаси. ФОТО





Про це Ігор Табурець.



"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.



Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.



Як зазначили в МВС зафіксували одинадцять осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає.



Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 21 вересня, ворог атакував Черкащину. За уточненою інформацією, сили ППО збили чотири російські ракети над територією області.Про це повідомляє голова Черкаської ОВА"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.Як зазначили в МВС зафіксували одинадцять осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає.Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю

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