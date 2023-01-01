11 людей поранені внаслідок ракетної атаки на Черкаси. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Сьогодні зранку, 21 вересня, ворог атакував Черкащину. За уточненою інформацією, сили ППО збили чотири російські ракети над територією області.
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.
Як зазначили в МВС зафіксували одинадцять осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю.
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Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.
Як зазначили в МВС зафіксували одинадцять осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю.
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