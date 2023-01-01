На Волині горіли солома, будівля та сміття
Сьогодні, 12:55
Минулої доби, 20 вересня, волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 13:42 рятувальники 11-ї ДПРЧ смт Шацьк здійснили виїзд для ліквідації пожежі прибудови до дерев’яного житлового будинку в смт Шацьк Ковельського району.
Черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечко приборкали займання соломи в тюках на відкритій території в місті Берестечко Луцького району. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Пожежники 15-ї ДПРЧ спільно працівниками МПО села Привітне загасили пожежу сміття на відкритій території в селі Пʼятикори Володимирського району. Причина події встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 13:42 рятувальники 11-ї ДПРЧ смт Шацьк здійснили виїзд для ліквідації пожежі прибудови до дерев’яного житлового будинку в смт Шацьк Ковельського району.
Черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечко приборкали займання соломи в тюках на відкритій території в місті Берестечко Луцького району. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Пожежники 15-ї ДПРЧ спільно працівниками МПО села Привітне загасили пожежу сміття на відкритій території в селі Пʼятикори Володимирського району. Причина події встановлюється.
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