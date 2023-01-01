На Волині горіли солома, будівля та сміття





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 13:42 рятувальники 11-ї ДПРЧ смт Шацьк здійснили виїзд для ліквідації пожежі прибудови до дерев’яного житлового будинку в смт Шацьк Ковельського району.



Черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечко приборкали займання соломи в тюках на відкритій території в місті Берестечко Луцького району. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Пожежники 15-ї ДПРЧ спільно працівниками МПО села Привітне загасили пожежу сміття на відкритій території в селі Пʼятикори Володимирського району. Причина події встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 20 вересня, волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 13:42 рятувальники 11-ї ДПРЧ смт Шацьк здійснили виїзд для ліквідації пожежі прибудови до дерев’яного житлового будинку в смт Шацьк Ковельського району.Черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечко приборкали займання соломи в тюках на відкритій території в місті Берестечко Луцького району. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Пожежники 15-ї ДПРЧ спільно працівниками МПО села Привітне загасили пожежу сміття на відкритій території в селі Пʼятикори Володимирського району. Причина події встановлюється.

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