У Черкасах двоє школярів, яких завербували спецслужби рф через телеграм-канали, повідомили про «мінування» ОВА, – СБУ





Про це



Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про «мінування» інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави.



З початку цього року отримано більше ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.



Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських «абонентів».



Встановлено, що для «розсилання» терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.

Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи.



На цих ресурсах представники спецслужб рф «знайомляться» з юними користувачами і пропонують їм співпрацю. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує «легкі» гроші.



Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування «анонімні терористи» отримують від своїх російських кураторів перелік «пріоритетних» об’єктів в Україні.



Для анонімності «листів» їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.



Однак, зловмисникам це не допомагає – Служба безпеки встановлює їхні особи, документує злочинну діяльність і притягує до відповідальності.



Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про «мінування» обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.



За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників фсб, які завербували обох школярів через підконтрольні рф Телеграм-канали.

Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).



Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ зафіксувала понад 2 тисячі фейкових мінувань з початку року: серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби рф.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про «мінування» інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави.З початку цього року отримано більше ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських «абонентів».Встановлено, що для «розсилання» терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи.На цих ресурсах представники спецслужб рф «знайомляться» з юними користувачами і пропонують їм співпрацю. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує «легкі» гроші.Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування «анонімні терористи» отримують від своїх російських кураторів перелік «пріоритетних» об’єктів в Україні.Для анонімності «листів» їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.Однак, зловмисникам це не допомагає – Служба безпеки встановлює їхні особи, документує злочинну діяльність і притягує до відповідальності.Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про «мінування» обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників фсб, які завербували обох школярів через підконтрольні рф Телеграм-канали.Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.

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