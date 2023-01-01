Врятували двох дітей, які провалилися під кригу: нагородили рятувальників з Волині

Ігор Сарай та Юрій Бричук.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"Серед нагороджених – командир відділення 5 ДПРЧ м. Нововолинська Ігор Сарай та пожежний-рятувальник 5 ДПРЧ м. Нововолинська Юрій Бричук. Узимку разом з колегами вони, ризикуючи життям, врятували двох дітей, які провалилися під кригу. Волинські рятувальники вітають Ігоря Сарая та Юрія Бричука з нагородами та пишаються їхнім мужнім і самовідданим вчинком!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

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