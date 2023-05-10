Посадовця Волинського облавтодору викрили на хабарі. ФОТО

Посадовця Волинського облавтодору викрили на одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури посадовця керівного складу державного підприємства «Волинський облавтодор» викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.За даними слідства, він налагодив схему одержання від підприємця щомісяця коштів за надання в користування належного державному підприємству приміщення без будь-яких дозвільних документів.Учора, 24 січня 2024 року, чиновника затримали під час одержання чергового траншу «орендної плати».Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.