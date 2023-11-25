Верховна Рада має підтримати заборону діяльності УПЦ (МП) до другої річниці повномасштабного вторгнення

Микита Потураєв (“Слуга народу”) повідомив громадській ініціативі “Голка”, що 26 січня Комітет розгляне законопроєкт, який стосується обмеження діяльності московського патріархату в Україні.



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“Завтра на комітеті ми виходимо на розгляд цього питання. У нас заплановано для опрацювання два проєкти. Одна законодавча ініціатива від президента стосовно англійської мови (9432) та урядовий законопроєкт (8371) щодо діяльності релігійних організацій. Сподіваюся, що розгляд пройде продуктивно і ми все погодимо. По правках вже все завершили. Таблиця готова, але її треба передати потім в апарат ради і далі вже вирішить погоджувальна рада”, – коментує Потураєв.



Зазначається, що розгляд цього проєкту намагалися загальмувати ті нардепи, які підтримують московський патріархат, зокрема Артем Дмитрук (“Відновлення України”). Вони подавали поправковий спам (загалом було понад 1000 правок).



Член комітету народний депутат Микола Княжицький (ЄС) розповів, як відбувався розгляд правок.



“Правки від адептів “русского мира” ми відхилили. Частину моїх пропозицій щодо заборони діяльність цієї агентури в Україні комітет підтримав. Нам необхідно якнайшвидше пройти комітет і розглядати цей законопроєкт в сесійній залі”, – сказав Княжицький.



Народний депутат Олександр Аліксійчук (“Слуга народу”), який разом зі своєю колегою Юлією Клименко (“Голос”) збирав підписи парламентарів, аби питання винесли у зал на перше читання восени минулого року, наголошує, що Верховна Рада має підтримати ініціативу в лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення.



“Сподіваюсь, що законопроект вийде з профільного комітету і на найближче засіданні Верховної Ради буде включений в порядок денний погоджувальною радою. Вірю, що голови фракцій і груп розуміють всю відповідальність і вимогу суспільства в прийнятті цього законопроєкту і ніякі, не дай Бог, особистісні інтереси чи відносини когось з кимось, не переважать на шальках терезів інтереси країни, суспільства і кожного свідомого українця. Боротьба за віру, це ще один фронт з московією, який ми не маємо права програти", – сказав Аліксійчук.



Юлія Клименко коротко резюмувала, чому за цей проєкт треба голосувати невідкладно: “приймати до другої річниці, бо москалі лізуть з усіх дір”.



Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія поки не відповів на питання, які перспективи в урядового законопроєкту потрапити в порядок денний лютневого засідання Верховної Ради. Саме він або його заступний Андрій Мотовиловець має вирішальний вплив на формування порядку денного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики нардеп(“Слуга народу”) повідомив громадській ініціативі “Голка”, що 26 січня Комітет розгляне законопроєкт, який стосуєтьсяПро це пише LB.ua “Завтра на комітеті ми виходимо на розгляд цього питання. У нас заплановано для опрацювання два проєкти. Одна законодавча ініціатива від президента стосовно англійської мови (9432) та урядовий законопроєкт (8371) щодо діяльності релігійних організацій. Сподіваюся, що розгляд пройде продуктивно і ми все погодимо. По правках вже все завершили. Таблиця готова, але її треба передати потім в апарат ради і далі вже вирішить погоджувальна рада”, – коментує Потураєв.Зазначається, що розгляд цього проєкту намагалися загальмувати ті нардепи, які підтримують московський патріархат, зокрема(“Відновлення України”). Вони подавали поправковий спам (загалом було понад 1000 правок).Член комітету народний депутат(ЄС) розповів, як відбувався розгляд правок.“Правки від адептів “русского мира” ми відхилили. Частину моїх пропозицій щодо заборони діяльність цієї агентури в Україні комітет підтримав. Нам необхідно якнайшвидше пройти комітет і розглядати цей законопроєкт в сесійній залі”, – сказав Княжицький.Народний депутат(“Слуга народу”), який разом зі своєю колегою(“Голос”) збирав підписи парламентарів, аби питання винесли у зал на перше читання восени минулого року, наголошує, що Верховна Рада має підтримати ініціативу в лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення.“Сподіваюсь, що законопроект вийде з профільного комітету і на найближче засіданні Верховної Ради буде включений в порядок денний погоджувальною радою. Вірю, що голови фракцій і груп розуміють всю відповідальність і вимогу суспільства в прийнятті цього законопроєкту і ніякі, не дай Бог, особистісні інтереси чи відносини когось з кимось, не переважать на шальках терезів інтереси країни, суспільства і кожного свідомого українця. Боротьба за віру, це ще один фронт з московією, який ми не маємо права програти", – сказав Аліксійчук.Юлія Клименко коротко резюмувала, чому за цей проєкт треба голосувати невідкладно: “приймати до другої річниці, бо москалі лізуть з усіх дір”.Голова фракції “Слуга народу”поки не відповів на питання, які перспективи в урядового законопроєкту потрапити в порядок денний лютневого засідання Верховної Ради. Саме він або його заступниймає вирішальний вплив на формування порядку денного.

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