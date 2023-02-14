На Волині небайдужі громадяни допомогли затримати п'яного водія вантажівки
Сьогодні, 15:00
На Волині небайдужі громадяни допомогли затримати п'янючого водія вантажівки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Вантажівка, яка щойно їхала попереду нас, рухалась дивно, зі сторони в сторону, хоча на дорозі не було ям".
З такими словами до патрульних зі стаціонарного пункту, що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, звернулися небайдужі громадяни. Люди запідозрили, що водій "фури" — п'яний та може наробити лиха, тож вирішили повідомити про це поліцейських.
Невдовзі інспектори помітили той самий вантажний автомобіль і зупинили його. У 39-річного керманича вони і справді виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер, і алкотестер показав результат 2, 09 проміле.
На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. У нього вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування, а також відсторонили від керування транспортним засобом.
Загалом з початку року патрульні Луцька та Ковеля виявили уже 75 водіїв, які керували під дією алкоголю чи наркотичних речовин.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Вантажівка, яка щойно їхала попереду нас, рухалась дивно, зі сторони в сторону, хоча на дорозі не було ям".
З такими словами до патрульних зі стаціонарного пункту, що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, звернулися небайдужі громадяни. Люди запідозрили, що водій "фури" — п'яний та може наробити лиха, тож вирішили повідомити про це поліцейських.
Невдовзі інспектори помітили той самий вантажний автомобіль і зупинили його. У 39-річного керманича вони і справді виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер, і алкотестер показав результат 2, 09 проміле.
На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. У нього вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування, а також відсторонили від керування транспортним засобом.
Загалом з початку року патрульні Луцька та Ковеля виявили уже 75 водіїв, які керували під дією алкоголю чи наркотичних речовин.
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