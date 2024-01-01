Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО

Сукача Івана Валерійовича, жителя села Ворчин.



Про це



Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест» вручили його мамі Лідії, татові Валерію та синові В’ячеславу Сукачам.



Сукач Іван Валерійович народився 1984 року в селі Сукачі Старовижівського району Волинської області. В 1989 році сім'я переїхала в село Ворчин. В 1992 році Іван Валерійович пішов в перший клас Зорянської восьмирічної школи, яку закінчив у 2000 році. В цьому ж році вступив до ПТУ 21 села Овадно, яке закінчив у 2003 . Відразу був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. З 2005 по 2008 служив по контракту в прикордонних військах. Одружився, виховує сина Сукача В'ячеслава Івановича. В 2014 році був мобілізований на військову сл єужбу, а в 2015 демобілізувався. Працював у ТзОВ "Прогрес ". В грудні 2022 року отримав повістку і був призваний по мобілізації в ЗСУ.



Гідно виконуючи свій військовий обов’язок та беручи участь в обороні держави і стримуючи збройну агресію російської федерації, Іван Сукач зник безвісти 26.12.2023 в н.п.Синьківка Куп'янського району, Харківської області.



Низький уклін захисникам що боронили і боронять Україну!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 квітня, Устилузький міський голова та представник Володимир-Волинського РТЦК СП нагородили безвісти зниклого солдата, жителя села Ворчин.Про це повідомили в Устилузькій громаді.Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест» вручили його мамі, татовіта синовіСукач Іван Валерійович народився 1984 року в селі Сукачі Старовижівського району Волинської області. В 1989 році сім'я переїхала в село Ворчин. В 1992 році Іван Валерійович пішов в перший клас Зорянської восьмирічної школи, яку закінчив у 2000 році. В цьому ж році вступив до ПТУ 21 села Овадно, яке закінчив у 2003 . Відразу був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. З 2005 по 2008 служив по контракту в прикордонних військах. Одружився, виховує сина Сукача В'ячеслава Івановича. В 2014 році був мобілізований на військову сл єужбу, а в 2015 демобілізувався. Працював у ТзОВ "Прогрес ". В грудні 2022 року отримав повістку і був призваний по мобілізації в ЗСУ.Гідно виконуючи свій військовий обов’язок та беручи участь в обороні держави і стримуючи збройну агресію російської федерації, Іван Сукач зник безвісти 26.12.2023 в н.п.Синьківка Куп'янського району, Харківської області.Низький уклін захисникам що боронили і боронять Україну!

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