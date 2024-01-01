Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО

Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО
Сьогодні, 2 квітня, Устилузький міський голова та представник Володимир-Волинського РТЦК СП нагородили безвісти зниклого солдата Сукача Івана Валерійовича, жителя села Ворчин.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест» вручили його мамі Лідії, татові Валерію та синові В’ячеславу Сукачам.

Сукач Іван Валерійович народився 1984 року в селі Сукачі Старовижівського району Волинської області. В 1989 році сім'я переїхала в село Ворчин. В 1992 році Іван Валерійович пішов в перший клас Зорянської восьмирічної школи, яку закінчив у 2000 році. В цьому ж році вступив до ПТУ 21 села Овадно, яке закінчив у 2003 . Відразу був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. З 2005 по 2008 служив по контракту в прикордонних військах. Одружився, виховує сина Сукача В'ячеслава Івановича. В 2014 році був мобілізований на військову сл єужбу, а в 2015 демобілізувався. Працював у ТзОВ "Прогрес ". В грудні 2022 року отримав повістку і був призваний по мобілізації в ЗСУ.
Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО

Гідно виконуючи свій військовий обов’язок та беручи участь в обороні держави і стримуючи збройну агресію російської федерації, Іван Сукач зник безвісти 26.12.2023 в н.п.Синьківка Куп'янського району, Харківської області.
Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО

Низький уклін захисникам що боронили і боронять Україну!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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