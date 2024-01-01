Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині
Сьогодні, 12:31
Сьогодні, 2 квітня, на Волині рідні, друзі та колеги прощаються з ветераном праці Анатолієм Малишем, який усе своє свідоме життя віддав лісовій галузі.
Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.
Лісівник, якого знають і поважають далеко за межами Волині. Досвід якого й надалі лишається важливим у багатьох напрямках. Анатолій Малиш у роботі завжди дотримувався принципу - дрібниць не буває. Як і не буває справ, що можна зробити абияк.
Намагався працювати якнайкраще. Щось вдавалося, щось ні, часто зізнавався в розмовах. Але місцевими лісами завжди дуже пишався. Таких немає більше ніде, казав.
Анатолій Григорович до справи створення та збереження лісів доклав чимало зусиль. За що й був свого часу нагороджений багатьма відзнаками та подяками, зокрема двічі – нагрудним знаком «За бездоганну службу в державній лісовій охороні» та відзнакою «Ветеран праці».
Зараз лишилися тільки спогади. Але їх дуже багато і хороших - говорять в колективі та в родині. Хоч бувало дуже важко, але не втрачав позитиву.
«Ліс мені часто підказував правильні рішення та багато навчив. Мовчазні розмови з лісом у багатьох випадках допомагали», - теж слова Анатолія Малиша.
Народився Анатолій Григорович у селі Новомихайлівка на Донеччині. Після закінчення навчання у Великоанадольському лісовому коледжі його направили на роботу в тодішній Цуманський лісгосп. А згодом перевели на посаду дільничого техніка-лісовода Холоневичівського лісництва. Так і не покинув справу - надто подобалося спостерігати, як росте волинський ліс, такий відмінний від лісів Донеччини.
Працював помічником лісничого, лісничим, інженером охорони та захисту лісу, начальником пожежно-хімічної станції, з якої і вийшов на заслужений відпочинок.
«Вічна памʼять Анатолієві Малишу. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у Поліському лісовому офісі.
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Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.
Лісівник, якого знають і поважають далеко за межами Волині. Досвід якого й надалі лишається важливим у багатьох напрямках. Анатолій Малиш у роботі завжди дотримувався принципу - дрібниць не буває. Як і не буває справ, що можна зробити абияк.
Намагався працювати якнайкраще. Щось вдавалося, щось ні, часто зізнавався в розмовах. Але місцевими лісами завжди дуже пишався. Таких немає більше ніде, казав.
Анатолій Григорович до справи створення та збереження лісів доклав чимало зусиль. За що й був свого часу нагороджений багатьма відзнаками та подяками, зокрема двічі – нагрудним знаком «За бездоганну службу в державній лісовій охороні» та відзнакою «Ветеран праці».
Зараз лишилися тільки спогади. Але їх дуже багато і хороших - говорять в колективі та в родині. Хоч бувало дуже важко, але не втрачав позитиву.
«Ліс мені часто підказував правильні рішення та багато навчив. Мовчазні розмови з лісом у багатьох випадках допомагали», - теж слова Анатолія Малиша.
Народився Анатолій Григорович у селі Новомихайлівка на Донеччині. Після закінчення навчання у Великоанадольському лісовому коледжі його направили на роботу в тодішній Цуманський лісгосп. А згодом перевели на посаду дільничого техніка-лісовода Холоневичівського лісництва. Так і не покинув справу - надто подобалося спостерігати, як росте волинський ліс, такий відмінний від лісів Донеччини.
Працював помічником лісничого, лісничим, інженером охорони та захисту лісу, начальником пожежно-хімічної станції, з якої і вийшов на заслужений відпочинок.
«Вічна памʼять Анатолієві Малишу. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у Поліському лісовому офісі.
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