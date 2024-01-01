Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині

Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині
Сьогодні, 2 квітня, на Волині рідні, друзі та колеги прощаються з ветераном праці Анатолієм Малишем, який усе своє свідоме життя віддав лісовій галузі.

Про це у фейсбуці інформує Поліський лісовий офіс.

Лісівник, якого знають і поважають далеко за межами Волині. Досвід якого й надалі лишається важливим у багатьох напрямках. Анатолій Малиш у роботі завжди дотримувався принципу - дрібниць не буває. Як і не буває справ, що можна зробити абияк.

Намагався працювати якнайкраще. Щось вдавалося, щось ні, часто зізнавався в розмовах. Але місцевими лісами завжди дуже пишався. Таких немає більше ніде, казав.

Анатолій Григорович до справи створення та збереження лісів доклав чимало зусиль. За що й був свого часу нагороджений багатьма відзнаками та подяками, зокрема двічі – нагрудним знаком «За бездоганну службу в державній лісовій охороні» та відзнакою «Ветеран праці».

Зараз лишилися тільки спогади. Але їх дуже багато і хороших - говорять в колективі та в родині. Хоч бувало дуже важко, але не втрачав позитиву.

«Ліс мені часто підказував правильні рішення та багато навчив. Мовчазні розмови з лісом у багатьох випадках допомагали», - теж слова Анатолія Малиша.
Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині

Народився Анатолій Григорович у селі Новомихайлівка на Донеччині. Після закінчення навчання у Великоанадольському лісовому коледжі його направили на роботу в тодішній Цуманський лісгосп. А згодом перевели на посаду дільничого техніка-лісовода Холоневичівського лісництва. Так і не покинув справу - надто подобалося спостерігати, як росте волинський ліс, такий відмінний від лісів Донеччини.

Працював помічником лісничого, лісничим, інженером охорони та захисту лісу, начальником пожежно-хімічної станції, з якої і вийшов на заслужений відпочинок.

«Вічна памʼять Анатолієві Малишу. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у Поліському лісовому офісі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині
Сьогодні, 12:31
Поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні
Сьогодні, 12:16
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 3 – 7 квітня
Сьогодні, 12:00
У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною
Сьогодні, 11:59
За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
31 березень, 19:32
Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
29 березень, 21:57
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа
29 березень, 20:35
Повертаючись додому у відпустку, помер воїн з Волині Сергій Матвіюк Повертаючись додому у відпустку, помер воїн з Волині Сергій Матвіюк
26 березень, 20:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у засвіти відомий лісівник із Волині
Сьогодні, 12:31
 0
Поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні
Сьогодні, 12:16
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 3 – 7 квітня
Сьогодні, 12:00
 0
У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною
Сьогодні, 11:59
 0
За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8