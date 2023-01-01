Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Раєнковим

Дмитром Раєнковим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Раєнкова Дмитра Володимировича (03.07.1988 року народження), який загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, у Луцьку попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Раєнкова Дмитра Володимировича (03.07.1988 року народження), який загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької області", - йдеться в повідомленні.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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