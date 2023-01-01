Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Раєнковим
Сьогодні, 16:20
Сьогодні, 16 серпня, у Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Раєнковим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Раєнкова Дмитра Володимировича (03.07.1988 року народження), який загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування Раєнкова Дмитра Володимировича (03.07.1988 року народження), який загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Урожайне Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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