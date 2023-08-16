Росіяни забрали життя військового з Луцька Миколи Орєховського

Росіяни забрали життя військового з Луцька Миколи Орєховського
У війні загинув лучанин Орєховський Микола Романович, 11.10.1971 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Відомо, що воїн був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Старший сержант Орєховський Микола Романович помер 16.08.2023 року внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе, Куп’янського району Харківської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: смерть, загибель, Микола Орєховський
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