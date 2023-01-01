У лікарні в Луцьку медики прооперували немовля з розщепленням хребта

Даринку. Дівчинка народилася зі страшною хворобою – spina bifida – це дефект розвитку хребта, який полягає у розщеплені хребетного каналу. Однак волинські лікарі успішно пролікували новонароджену дитину.



Про це у Facebook повідомила засновниця Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля» Алла Мельничук. У коментарі



«Даринка – новонароджена дівчинка. Якщо у дітей виявили цю хворобу, їх одразу ж потрібно лікувати. У цьому випадку лікарі зробили все необхідне. Дитина розумово збережена. Волинські лікарі показують дуже хороші результати. Наша організація допомогла на Волині більше сотні дітей, тридцять відсотків з яких саме з такими діагнозами», – зазначила Алла Мельничук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно з Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виписали маленьку волинянку. Дівчинка народилася зі страшною хворобою – spina bifida – це дефект розвитку хребта, який полягає у розщеплені хребетного каналу. Однак волинські лікарі успішно пролікували новонароджену дитину.Про це у Facebook повідомила засновниця Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля». У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини вона розповіла, що про випадок Даринки дізналася від лікарів. Організація одразу ж взялася допомагати, оплативши шунтуючу систему«Даринка – новонароджена дівчинка. Якщо у дітей виявили цю хворобу, їх одразу ж потрібно лікувати. У цьому випадку лікарі зробили все необхідне. Дитина розумово збережена. Волинські лікарі показують дуже хороші результати. Наша організація допомогла на Волині більше сотні дітей, тридцять відсотків з яких саме з такими діагнозами», – зазначила Алла Мельничук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію