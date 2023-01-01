У лікарні в Луцьку медики прооперували немовля з розщепленням хребта

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Нещодавно з Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виписали маленьку волинянку Даринку. Дівчинка народилася зі страшною хворобою – spina bifida – це дефект розвитку хребта, який полягає у розщеплені хребетного каналу. Однак волинські лікарі успішно пролікували новонароджену дитину.
Про це у Facebook повідомила засновниця Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля» Алла Мельничук. У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини вона розповіла, що про випадок Даринки дізналася від лікарів. Організація одразу ж взялася допомагати, оплативши шунтуючу систему
«Даринка – новонароджена дівчинка. Якщо у дітей виявили цю хворобу, їх одразу ж потрібно лікувати. У цьому випадку лікарі зробили все необхідне. Дитина розумово збережена. Волинські лікарі показують дуже хороші результати. Наша організація допомогла на Волині більше сотні дітей, тридцять відсотків з яких саме з такими діагнозами», – зазначила Алла Мельничук.
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Про це у Facebook повідомила засновниця Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля» Алла Мельничук. У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини вона розповіла, що про випадок Даринки дізналася від лікарів. Організація одразу ж взялася допомагати, оплативши шунтуючу систему
«Даринка – новонароджена дівчинка. Якщо у дітей виявили цю хворобу, їх одразу ж потрібно лікувати. У цьому випадку лікарі зробили все необхідне. Дитина розумово збережена. Волинські лікарі показують дуже хороші результати. Наша організація допомогла на Волині більше сотні дітей, тридцять відсотків з яких саме з такими діагнозами», – зазначила Алла Мельничук.
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