У Ковелі в шкільних укриттях встановили автоматизовані системи відкриття дверей
Сьогодні, 12:43
У Ковелі в укриттях навчальних закладів встановили автоматизовані системи відкриття дверей.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"Враховуючи нинішню ситуацію в нашій країні, майже щоденні повітряні тривоги, дуже актуальним є питання доступу до бомбосховищ. Особливо на цьому загострили увагу після того, як у червні під час ракетної атаки у Києві перед зачиненими дверима захисної споруди загинули люди.
Так як у школах Ковеля, які мають власні укриття у підвальних приміщеннях, не передбачено посади чергового, який би відчиняв бомбосховища в нічну пору та у вихідні. Міська влада вирішила встановити у таких закладах автоматизовані системи відкриття дверей", - йдеться в повідомленні.
Їх влаштували у ліцеях №№ 7, 10, 11, 12, 13 та №3 імені Лесі Українки. Таке обладнання буде й в ліцеї імені Олени Пчілки після закінчення робіт з розширення укриття в школі. На це з міського бюджету виділили близько 94 тисячі гривень.
Як це працює?
Замки такого пристрою інтегровано в загальну систему оповіщення про повітряні тривоги. За кілька секунд після початку сирен замок відчиняється автоматично та залишається відкритим до відбою.
Після відбою двері автоматично зачиняються. У разі, якщо люди залишились у цей момент в укритті, вони можуть відчинити двері зсередини, натиснувши відповідну кнопку.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"Враховуючи нинішню ситуацію в нашій країні, майже щоденні повітряні тривоги, дуже актуальним є питання доступу до бомбосховищ. Особливо на цьому загострили увагу після того, як у червні під час ракетної атаки у Києві перед зачиненими дверима захисної споруди загинули люди.
Так як у школах Ковеля, які мають власні укриття у підвальних приміщеннях, не передбачено посади чергового, який би відчиняв бомбосховища в нічну пору та у вихідні. Міська влада вирішила встановити у таких закладах автоматизовані системи відкриття дверей", - йдеться в повідомленні.
Їх влаштували у ліцеях №№ 7, 10, 11, 12, 13 та №3 імені Лесі Українки. Таке обладнання буде й в ліцеї імені Олени Пчілки після закінчення робіт з розширення укриття в школі. На це з міського бюджету виділили близько 94 тисячі гривень.
Як це працює?
Замки такого пристрою інтегровано в загальну систему оповіщення про повітряні тривоги. За кілька секунд після початку сирен замок відчиняється автоматично та залишається відкритим до відбою.
Після відбою двері автоматично зачиняються. У разі, якщо люди залишились у цей момент в укритті, вони можуть відчинити двері зсередини, натиснувши відповідну кнопку.
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