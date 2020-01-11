За ухилення від мобілізації мешканця Волині оштрафували на 51 тисячу

За ухилення від мобілізації мешканця Волині оштрафували на 51 тисячу
Райсуд на Волині оштрафував військовозобов'язаного чоловіка, який проігнорував повістку та не прийшов для відправки на військову службу.

Його визнали винним в ухиленні від призову та призначили 51 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, 31 серпня минулого року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого Богдана К. придатним до військової служби. За декілька днів він отримав повістку про призов, у якій було зазначено, що він повинен прибути до пункту збору 14 вересня. Однак чоловік цього не зробив.

Засідання у цій справі відбулося 11 серпня цього року. У суді Богдан К. визнав провину, заявив про розкаяння і підтвердив, що «допустив неявку до пункту збору». Чому він так вчинив, у вироку не зазначено.

Суд взяв до уваги, що чоловік має позитивні характеристики за місцем проживання, на обліках не перебуває, раніше судимостей не мав. Обтяжуючих обставин суд не виявив. Тож суддя Олександр Костюкевич визнав Богдана К. винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) та призначив йому 51 тис. грн штрафу.

«Враховуючи конкретні обставини справи, суд <...> вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства, із застосуванням ст. 69 КК України з обранням більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції даної статті – штрафу», – зазначено у вироку.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

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Теги: Волинянин, повістка, ухилення
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