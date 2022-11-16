В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Сьогодні, 11:00
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні.
Про це пише Українська правда з посиланням на картки законів 9533 та 9532 на сайті Ради.
"Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
27 липня Верховна Рада схвалила законопроєкти.
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Про це пише Українська правда з посиланням на картки законів 9533 та 9532 на сайті Ради.
"Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
27 липня Верховна Рада схвалила законопроєкти.
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Коментарі 2
за вкрадені в українців державою заощадження з ощадбанку урср і трикратно обкраденними зе-клоуном пенсіями хто піде обкраденним воювати? ганьба крадійській державі!
Трикратний крадій пенсій жидофашистський клоун зеленський Піdорне ХYЙЛО лалала!!!
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