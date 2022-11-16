В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні.



Про це пише



"Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.



Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.



27 липня Верховна Рада схвалила законопроєкти.

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