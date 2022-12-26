На Волині водій легковика збив мотоцикліста та втік з місця аварії. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Винуватець ДТП втік із місця пригоди. Мотоцикліста госпіталізували.



Поліцейські оперативно встановили винуватця автопригоди. Ним виявився 30-річний житель Луганської області.



Транспортні засоби, автомобіль Volkswagen Golf та мотоцикл Мінск, поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 16 серпня, по вулиці Денисова у селі Глухи Ковельського району легковик зіткнувся із мотоциклом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Винуватець ДТП втік із місця пригоди. Мотоцикліста госпіталізували.Поліцейські оперативно встановили винуватця автопригоди. Ним виявився 30-річний житель Луганської області.Транспортні засоби, автомобіль Volkswagen Golf та мотоцикл Мінск, поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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