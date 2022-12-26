На Волині водій легковика збив мотоцикліста та втік з місця аварії. ФОТО

На Волині водій легковика збив мотоцикліста та втік з місця аварії. ФОТО
Учора ввечері, 16 серпня, по вулиці Денисова у селі Глухи Ковельського району легковик зіткнувся із мотоциклом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Винуватець ДТП втік із місця пригоди. Мотоцикліста госпіталізували.

Поліцейські оперативно встановили винуватця автопригоди. Ним виявився 30-річний житель Луганської області.

Транспортні засоби, автомобіль Volkswagen Golf та мотоцикл Мінск, поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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