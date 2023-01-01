Наєв попередив про можливі ракетні удари росії на День Незалежності

Сергій Наєв наголосив, що від російських загарбників можна чекати ракетних або авіаційних ударів під час Дня Незалежності України.



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Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про можливі ракетні та авіаційні удари під час Дня Незалежності України:



«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Але, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими»!



Він зауважив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних сил ЗСУнаголосив, що від російських загарбників можна чекати ракетних або авіаційних ударів під час Дня Незалежності України.Про це йдеться у відео командування Об’єднаних сил.Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про можливі ракетні та авіаційні удари під час Дня Незалежності України:«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Але, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими»!Він зауважив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.

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