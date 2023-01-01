Наєв попередив про можливі ракетні удари росії на День Незалежності

Наєв попередив про можливі ракетні удари росії на День Незалежності
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що від російських загарбників можна чекати ракетних або авіаційних ударів під час Дня Незалежності України.

Про це йдеться у відео командування Об’єднаних сил.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про можливі ракетні та авіаційні удари під час Дня Незалежності України:

«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Але, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими»!

Він зауважив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.

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Теги: Росія, Україна, війна
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