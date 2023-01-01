Наєв попередив про можливі ракетні удари росії на День Незалежності
Сьогодні, 13:24
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що від російських загарбників можна чекати ракетних або авіаційних ударів під час Дня Незалежності України.
Про це йдеться у відео командування Об’єднаних сил.
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про можливі ракетні та авіаційні удари під час Дня Незалежності України:
«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Але, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими»!
Він зауважив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у відео командування Об’єднаних сил.
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про можливі ракетні та авіаційні удари під час Дня Незалежності України:
«Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій. Але, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими»!
Він зауважив, що кожному громадянину в разі сигналу тривоги треба терміново йти в укриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Криму знищили російський комплекс С-400, – розвідка
Сьогодні, 13:37
Наєв попередив про можливі ракетні удари росії на День Незалежності
Сьогодні, 13:24
У Луцьку судили сутенера, який до того ж причетний до вбивства
Сьогодні, 12:47
На Волині зіткнулись три автівки: є постраждалий
Сьогодні, 12:31
Медіа