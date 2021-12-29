На Волині зіткнулись три автівки: є постраждалий
Сьогодні, 12:31
Учора, 22 серпня, на автодорозі поблизу села Небіжка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW вирішив на перехресті обігнати дві автівки. Унаслідок цього він зіткнувся з Audi, яка саме повертала вліво, та Volkswagen.
Через удар керманич Audi отримав травми, його ушпиталили. Всі обставинами ДТП нині з’ясовують відповідні слідчі органи.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW вирішив на перехресті обігнати дві автівки. Унаслідок цього він зіткнувся з Audi, яка саме повертала вліво, та Volkswagen.
Через удар керманич Audi отримав травми, його ушпиталили. Всі обставинами ДТП нині з’ясовують відповідні слідчі органи.
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