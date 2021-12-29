На Волині зіткнулись три автівки: є постраждалий





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW вирішив на перехресті обігнати дві автівки. Унаслідок цього він зіткнувся з Audi, яка саме повертала вліво, та Volkswagen.



Через удар керманич Audi отримав травми, його ушпиталили. Всі обставинами ДТП нині з’ясовують відповідні слідчі органи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 22 серпня, на автодорозі поблизу села Небіжка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW вирішив на перехресті обігнати дві автівки. Унаслідок цього він зіткнувся з Audi, яка саме повертала вліво, та Volkswagen.Через удар керманич Audi отримав травми, його ушпиталили. Всі обставинами ДТП нині з’ясовують відповідні слідчі органи.

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