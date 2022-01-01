«Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог»

Володимир Зеленський. Серед п'ятдесяти найпотужніших волонтерських громадських ініціатив України - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля.



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"Це – серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери. Ми щороку будемо відзначати ще волонтерські проекти, інші організації, нових особистостей", – зазначив Президент.



Вітаємо "Марлог" з високим визнанням. Пишаємось вами! Спасибі за ваші золоті і невтомні серця.





ДОВІДКОВО: 4 березня 2022 року українська ГО «ВЕЛИКА ІДЕЯ» в особі Наталії Попової та ізраїльська некомерційна організація «IsraeliFriendsofUkraine» в особі Вячеслава Фельдмана, що успішно співпрацювали протягом років по проектах Ізраїль-Україна, ініціювали громадську ініціативу - Проект «МАРЛОГ» в Ковелі, Волинської області (територіально біля польського кордону на Західній Україні, поруч з вузловою залізничною станцією). Головна мета – прозоро та офіційно приймати гуманітарні вантажі від закордонних благодійників та доставляти потребуючому адресату, згідно з офіційною заявкою, в кожен куточок України зі звітністю. Пріоритет - гарячі точки.



Партнери-засновники проекту «Марлог» на Волині:



- ГО «Велика ідея» керівник Людмила Зубарева

- ГО «Зігрій душу» керівник Анна Лисакова

- ГО «УАЗЗ «МАРЛОГ-КАДУЦЕЙ» керівник Артемук Оксана

- ГО ВЦНВП «Волинська Січ» керівник Сергій Дружинович

- ГО «Асоціація людей з прихованими потребами» керівник Наталія Антоненко

- керівник Інна Поліщук

- ТРЦ Порт СІТІ Луцьк

- Юрист-волонтер Людмила Севрук

- Волонтер Луцького шпиталю Ариванюк Наталія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запровадили спеціальну відзнаку для волонтерів “Золоте серце”. У 2022 році її отримають 50 волонтерських колективів. Про це вчора повідомив президент. Серед п'ятдесяти найпотужніших волонтерських громадських ініціатив України - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля.Про це повідомляють у Ковельській міській раді."Це – серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери. Ми щороку будемо відзначати ще волонтерські проекти, інші організації, нових особистостей", – зазначив Президент.Вітаємо "Марлог" з високим визнанням. Пишаємось вами! Спасибі за ваші золоті і невтомні серця.4 березня 2022 року українська ГО «ВЕЛИКА ІДЕЯ» в особіта ізраїльська некомерційна організація «IsraeliFriendsofUkraine» в особі, що успішно співпрацювали протягом років по проектах Ізраїль-Україна, ініціювали громадську ініціативу - Проект «МАРЛОГ» в Ковелі, Волинської області (територіально біля польського кордону на Західній Україні, поруч з вузловою залізничною станцією). Головна мета – прозоро та офіційно приймати гуманітарні вантажі від закордонних благодійників та доставляти потребуючому адресату, згідно з офіційною заявкою, в кожен куточок України зі звітністю. Пріоритет - гарячі точки.- ГО «Велика ідея» керівник- ГО «Зігрій душу» керівник- ГО «УАЗЗ «МАРЛОГ-КАДУЦЕЙ» керівник Артемук Оксана- ГО ВЦНВП «Волинська Січ» керівник- ГО «Асоціація людей з прихованими потребами»- керівник- ТРЦ Порт СІТІ Луцьк- Юрист-волонтер- Волонтер Луцького шпиталю

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