«Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог»
Сьогодні, 15:00
В Україні запровадили спеціальну відзнаку для волонтерів “Золоте серце”. У 2022 році її отримають 50 волонтерських колективів. Про це вчора повідомив президент Володимир Зеленський. Серед п'ятдесяти найпотужніших волонтерських громадських ініціатив України - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
"Це – серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери. Ми щороку будемо відзначати ще волонтерські проекти, інші організації, нових особистостей", – зазначив Президент.
Вітаємо "Марлог" з високим визнанням. Пишаємось вами! Спасибі за ваші золоті і невтомні серця.
ДОВІДКОВО: 4 березня 2022 року українська ГО «ВЕЛИКА ІДЕЯ» в особі Наталії Попової та ізраїльська некомерційна організація «IsraeliFriendsofUkraine» в особі Вячеслава Фельдмана, що успішно співпрацювали протягом років по проектах Ізраїль-Україна, ініціювали громадську ініціативу - Проект «МАРЛОГ» в Ковелі, Волинської області (територіально біля польського кордону на Західній Україні, поруч з вузловою залізничною станцією). Головна мета – прозоро та офіційно приймати гуманітарні вантажі від закордонних благодійників та доставляти потребуючому адресату, згідно з офіційною заявкою, в кожен куточок України зі звітністю. Пріоритет - гарячі точки.
Партнери-засновники проекту «Марлог» на Волині:
- ГО «Велика ідея» керівник Людмила Зубарева
- ГО «Зігрій душу» керівник Анна Лисакова
- ГО «УАЗЗ «МАРЛОГ-КАДУЦЕЙ» керівник Артемук Оксана
- ГО ВЦНВП «Волинська Січ» керівник Сергій Дружинович
- ГО «Асоціація людей з прихованими потребами» керівник Наталія Антоненко
- керівник Інна Поліщук
- ТРЦ Порт СІТІ Луцьк
- Юрист-волонтер Людмила Севрук
- Волонтер Луцького шпиталю Ариванюк Наталія
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Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
"Це – серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери. Ми щороку будемо відзначати ще волонтерські проекти, інші організації, нових особистостей", – зазначив Президент.
Вітаємо "Марлог" з високим визнанням. Пишаємось вами! Спасибі за ваші золоті і невтомні серця.
ДОВІДКОВО: 4 березня 2022 року українська ГО «ВЕЛИКА ІДЕЯ» в особі Наталії Попової та ізраїльська некомерційна організація «IsraeliFriendsofUkraine» в особі Вячеслава Фельдмана, що успішно співпрацювали протягом років по проектах Ізраїль-Україна, ініціювали громадську ініціативу - Проект «МАРЛОГ» в Ковелі, Волинської області (територіально біля польського кордону на Західній Україні, поруч з вузловою залізничною станцією). Головна мета – прозоро та офіційно приймати гуманітарні вантажі від закордонних благодійників та доставляти потребуючому адресату, згідно з офіційною заявкою, в кожен куточок України зі звітністю. Пріоритет - гарячі точки.
Партнери-засновники проекту «Марлог» на Волині:
- ГО «Велика ідея» керівник Людмила Зубарева
- ГО «Зігрій душу» керівник Анна Лисакова
- ГО «УАЗЗ «МАРЛОГ-КАДУЦЕЙ» керівник Артемук Оксана
- ГО ВЦНВП «Волинська Січ» керівник Сергій Дружинович
- ГО «Асоціація людей з прихованими потребами» керівник Наталія Антоненко
- керівник Інна Поліщук
- ТРЦ Порт СІТІ Луцьк
- Юрист-волонтер Людмила Севрук
- Волонтер Луцького шпиталю Ариванюк Наталія
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