Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів





Про це Дмитро Лубінець.



"Сьогодні з російського полону повернути наших захисників. Зустрічає наших громадян у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і команда Офісу Уповноваженого з прав людини. Це 60 воїнів, які не стримують радості від того, що нарешті повернулися в Україну", - йдеться в повідомленні.



Серед повернених воїнів — військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.



34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували в РФ і Оленцівці.



Поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 грудня, з російського полону повернули ще 60 українських воїнів.Про це повідомив у фейсбуці"Сьогодні з російського полону повернути наших захисників. Зустрічає наших громадян у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і команда Офісу Уповноваженого з прав людини. Це 60 воїнів, які не стримують радості від того, що нарешті повернулися в Україну", - йдеться в повідомленні.Серед повернених воїнів — військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували в РФ і Оленцівці.Поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

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