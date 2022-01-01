Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів

Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів
Сьогодні, 6 грудня, з російського полону повернули ще 60 українських воїнів.

Про це повідомив у фейсбуці Дмитро Лубінець.

"Сьогодні з російського полону повернути наших захисників. Зустрічає наших громадян у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і команда Офісу Уповноваженого з прав людини. Це 60 воїнів, які не стримують радості від того, що нарешті повернулися в Україну", - йдеться в повідомленні.

Серед повернених воїнів — військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували в РФ і Оленцівці.
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів

Поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Сьогодні, 15:20
«Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог»
Сьогодні, 15:00
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів
Сьогодні, 14:40
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
Сьогодні, 14:33
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Сьогодні, 15:20
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
Сьогодні, 14:20
За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:05
В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Сьогодні, 15:20
 0
«Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог»
Сьогодні, 15:00
 0
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
Сьогодні, 14:33
 0
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8