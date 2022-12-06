Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов

Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Росія має ракет ще на декілька масованих ракетних ударів. Запаси вже давно дійшли до критичного мінімума.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.

"Проте ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля", – заявив він.

За його словами, виробництво нових ракет є мізерним порівняно з обсягами їх використання, виробляється тільки кілька типів високоточних ракет.

"Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть у повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль? Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть", – сказав Буданов.

Дата нової атаки залежить від швидкості підвозу і завантаження ракет та обслуговування ракетоносіїв.

За словами Буданова, станом на зараз Іран жодної балістичної ракети росіянам не доставив. Китай озброєння не постачав також.

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Теги: Росія, Україна, війна
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