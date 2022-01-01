Волинський захисник одружився у своє професійне свято. ФОТО

Віктор Морара одружився із своєю коханою Юлією.



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Наречена теж мала досвід військової служби, але нині бачить себе у більш мирній професії.



У цей відповідальний для молодят момент поряд з ними найдорожчі люди - батьки. Привітати і підтримати сина приїхав Олександр Морар, який з початку повномасштабного вторгнення Росії до України став на захист Батьківщини. Не випало можливості розділити родинне свято татові нареченої - військовослужбовцю ЗСУ Сергію Білану, котрий перебуває нині в одній з «гарячих» точок.



Сьогодні у молодят не буде пишних святкувань, лише скромна сімейна вечеря. Але вони впевнені, після перемоги їхні рідні захисники повернуться додому і вони влаштують свято.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день професійного свята захисник Україниодружився із своєю коханоюПро це пише Рожищенська міська рада.Наречена теж мала досвід військової служби, але нині бачить себе у більш мирній професії.У цей відповідальний для молодят момент поряд з ними найдорожчі люди - батьки. Привітати і підтримати сина приїхав, який з початку повномасштабного вторгнення Росії до України став на захист Батьківщини. Не випало можливості розділити родинне свято татові нареченої - військовослужбовцю ЗСУ, котрий перебуває нині в одній з «гарячих» точок.Сьогодні у молодят не буде пишних святкувань, лише скромна сімейна вечеря. Але вони впевнені, після перемоги їхні рідні захисники повернуться додому і вони влаштують свято.

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