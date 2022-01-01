Волинський захисник одружився у своє професійне свято. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У день професійного свята захисник України Віктор Морара одружився із своєю коханою Юлією.
Про це пише Рожищенська міська рада.
Наречена теж мала досвід військової служби, але нині бачить себе у більш мирній професії.
У цей відповідальний для молодят момент поряд з ними найдорожчі люди - батьки. Привітати і підтримати сина приїхав Олександр Морар, який з початку повномасштабного вторгнення Росії до України став на захист Батьківщини. Не випало можливості розділити родинне свято татові нареченої - військовослужбовцю ЗСУ Сергію Білану, котрий перебуває нині в одній з «гарячих» точок.
Сьогодні у молодят не буде пишних святкувань, лише скромна сімейна вечеря. Але вони впевнені, після перемоги їхні рідні захисники повернуться додому і вони влаштують свято.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Рожищенська міська рада.
Наречена теж мала досвід військової служби, але нині бачить себе у більш мирній професії.
У цей відповідальний для молодят момент поряд з ними найдорожчі люди - батьки. Привітати і підтримати сина приїхав Олександр Морар, який з початку повномасштабного вторгнення Росії до України став на захист Батьківщини. Не випало можливості розділити родинне свято татові нареченої - військовослужбовцю ЗСУ Сергію Білану, котрий перебуває нині в одній з «гарячих» точок.
Сьогодні у молодят не буде пишних святкувань, лише скромна сімейна вечеря. Але вони впевнені, після перемоги їхні рідні захисники повернуться додому і вони влаштують свято.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Білоруські прикордонники направляють біженців до кордонів України для розвідки вразливих ділянок
Сьогодні, 16:32
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Волинський захисник одружився у своє професійне свято. ФОТО
Сьогодні, 16:05
7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями
Сьогодні, 15:53
Росія має в запасі ракет ще на декілька атак, виробництво нових значно обмежене, – Буданов
Сьогодні, 15:20
Медіа