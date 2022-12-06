Білоруські прикордонники направляють біженців до кордонів України для розвідки вразливих ділянок

Білоруські прикордонники направляють біженців до кордонів України для розвідки вразливих ділянок
Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів, щоб виявити вразливі ділянки.

Про це пише «Центр національного спротиву».

Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

Проте наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ.

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Теги: біженці, Білорусь
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