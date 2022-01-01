У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО

Ігор Поліщук, представники обласної влади, військовослужбовці вшанували пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність і цілісність нашої держави.



Про це інформує Луцька міська рада.



Разом із представниками обласної влади та військовослужбовцями міський голова взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».



Присутні поклали до фотостенду символічні жовто-блакитні букети та вшанували подвиг загиблих захисників України хвилиною мовчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 грудня, з нагоди 31-ї річниці Збройних сил України, Луцький міський голова, представники обласної влади, військовослужбовці вшанували пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність і цілісність нашої держави.Про це інформує Луцька міська рада.Разом із представниками обласної влади та військовослужбовцями міський голова взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».Присутні поклали до фотостенду символічні жовто-блакитні букети та вшанували подвиг загиблих захисників України хвилиною мовчання.

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