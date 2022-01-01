У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
6 грудня, з нагоди 31-ї річниці Збройних сил України, Луцький міський голова Ігор Поліщук, представники обласної влади, військовослужбовці вшанували пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність і цілісність нашої держави.

Про це інформує Луцька міська рада.

Разом із представниками обласної влади та військовослужбовцями міський голова взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».

Присутні поклали до фотостенду символічні жовто-блакитні букети та вшанували подвиг загиблих захисників України хвилиною мовчання.
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих захисників. ФОТО

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Теги: Луцьк, захисники, вшанування пам'яті
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