На розчищення доріг від снігу на Волині витратять понад 63 мільйони





Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro, пише



Подаємо інформацію по старих адміністративних поділах районів для кращого орієнтування.



Ковельський район



На утримання доріг центральної частини Ковельського району, протяжністю 374,2 кілометра витратять 8 мільйонів 089 тисяч гривень. Його утримуватиме товариство «Ідея», яке й виграло даний тендер.



На іншу частину доріг колишніх Ратнівського та Старовижівського районів планують витратити 10 мільйонів 104 тисячі гривень. Даний відрізок дороги становить 597,7 кілометра.



На автомобільні дороги Любомльського та Шацького районів провели тендер на 8 мільйонів 753 тисяч гривень. Загальна її протяжність становить - 429,7 кілометра.



Роботи на цих дорогах там проводитиме товариство «Волиньдорбуд».



Володимир-Волинський район



Дороги Володимир-Волинського району взимку обслуговуватиме мале підприємство «Шлях». На це витратять 9 мільйонів 097 тисяч гривень. Загальна протяжність дороги тут становить 776,3 кілометра.



Луцький район



659 кілометрів доріг північної частини Луцького району, а саме, території Ківерцівського, Рожищенського та частину Маневицького районів, взимку утримуватиме товариство «Данко», яке отримає за це 8 мільйонів 139 тисяч гривень.



На іншу частину Луцького району, а саме - Горохівський та Луцький райони, планують витратити 9 мільйонів 377 тисяч гривень. Роботи так проводитиме товариство «Вельт капітал». Протяжність дороги там становить 688,4 кілометра.



Камінь-Каширський район



655-кілометровий відрізок дороги Камінь-Каширського району обслуговуватиме «Ковельське ШБУ-63». На зимові роботи тут витратять 10 мільйонів 254 тисяч гривень.



За ці кошти організації мають заготовити піщано-соляні суміші, дерев'яні кілки, за потреби облаштувати снігозатримувальні пристрої з полімерних сіток, конуси з протиожеледного матеріалу.



Крім цього, дорожники будуть як вручну сколювати лід та очищати дороги від снігу, так і задіюватимуть для цього спецтехніку. На вищевказаних дорогах взимку чергуватимуть робітники та щоденно патрулюватимуть її на автомобілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині служба місцевих автомобільних доріг провели ряд тендерів стосовно зимового утримання доріг. Загалом на їх утримання планують витратити цьогоріч щонайменше 63 мільйони 800 тисяч гривень.Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro, пише ВСН Подаємо інформацію по старих адміністративних поділах районів для кращого орієнтування.На утримання доріг центральної частини Ковельського району, протяжністю 374,2 кілометра витратять 8 мільйонів 089 тисяч гривень. Його утримуватиме товариство «Ідея», яке й виграло даний тендер.На іншу частину доріг колишніх Ратнівського та Старовижівського районів планують витратити 10 мільйонів 104 тисячі гривень. Даний відрізок дороги становить 597,7 кілометра.На автомобільні дороги Любомльського та Шацького районів провели тендер на 8 мільйонів 753 тисяч гривень. Загальна її протяжність становить - 429,7 кілометра.Роботи на цих дорогах там проводитиме товариство «Волиньдорбуд».Дороги Володимир-Волинського району взимку обслуговуватиме мале підприємство «Шлях». На це витратять 9 мільйонів 097 тисяч гривень. Загальна протяжність дороги тут становить 776,3 кілометра.659 кілометрів доріг північної частини Луцького району, а саме, території Ківерцівського, Рожищенського та частину Маневицького районів, взимку утримуватиме товариство «Данко», яке отримає за це 8 мільйонів 139 тисяч гривень.На іншу частину Луцького району, а саме - Горохівський та Луцький райони, планують витратити 9 мільйонів 377 тисяч гривень. Роботи так проводитиме товариство «Вельт капітал». Протяжність дороги там становить 688,4 кілометра.655-кілометровий відрізок дороги Камінь-Каширського району обслуговуватиме «Ковельське ШБУ-63». На зимові роботи тут витратять 10 мільйонів 254 тисяч гривень.За ці кошти організації мають заготовити піщано-соляні суміші, дерев'яні кілки, за потреби облаштувати снігозатримувальні пристрої з полімерних сіток, конуси з протиожеледного матеріалу.Крім цього, дорожники будуть як вручну сколювати лід та очищати дороги від снігу, так і задіюватимуть для цього спецтехніку. На вищевказаних дорогах взимку чергуватимуть робітники та щоденно патрулюватимуть її на автомобілі.

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