В Україні через генератори збільшився попит на паливо





Про це



"Наразі генератори споживають до 10% пального в країні", – каже власник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін.



Мережа АЗС "ОККО" фіксує збільшення попиту на бензин і дизельне пальне у 10-15%. "Socar" подає ще більші цифри – на 20%.



Представник однієї з мереж АЗС визнав, що запаси пального почали знижуватися, проте запевнив, що ситуація контрольована.



"Україна імпортує 600 тис. –750 тис. т нафтопродуктів на місяць. Показник сталий вже протягом останніх пів року", – зазначає аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.



За його інформацією, на початку грудня середньодобовий імпорт дизпального зріс на 11% до листопада, бензину – на 15%.



Власник АЗС Prime Дмитро Льоушкін певен, що попит на пальне зростатиме до кінця грудня, а потім ситуація стабілізується.



"Сухих" заправок не буде. У когось буде бензин, у когось – дизель. Потрібно буде бути готовим, що доведеться пошукати паливо", – попередив він.



На думку власника мережі АЗС, використання генераторів хоч і створює додатковий тиск, але не є вирішальним чинником.



Льоушкін нагадав, що ціни на пальне в Україні залежать від європейських. Він не виключає чергове здорожчання цін.



"У Європі ситуація ускладнилася у зв’язку із початком дії ембарго на російську нафту, це може призвести до зростання цін в Україні на 3–4 грн за літр", – додав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через використання генераторів під час відключень електроенергії в Україні збільшився попит на бензин і дизпаливо на 20%.Про це пише українська редація Forbes."Наразі генератори споживають до 10% пального в країні", – каже власник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін.Мережа АЗС "ОККО" фіксує збільшення попиту на бензин і дизельне пальне у 10-15%. "Socar" подає ще більші цифри – на 20%.Представник однієї з мереж АЗС визнав, що запаси пального почали знижуватися, проте запевнив, що ситуація контрольована."Україна імпортує 600 тис. –750 тис. т нафтопродуктів на місяць. Показник сталий вже протягом останніх пів року", – зазначає аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.За його інформацією, на початку грудня середньодобовий імпорт дизпального зріс на 11% до листопада, бензину – на 15%.Власник АЗС Primeпевен, що попит на пальне зростатиме до кінця грудня, а потім ситуація стабілізується."Сухих" заправок не буде. У когось буде бензин, у когось – дизель. Потрібно буде бути готовим, що доведеться пошукати паливо", – попередив він.На думку власника мережі АЗС, використання генераторів хоч і створює додатковий тиск, але не є вирішальним чинником.Льоушкін нагадав, що ціни на пальне в Україні залежать від європейських. Він не виключає чергове здорожчання цін."У Європі ситуація ускладнилася у зв’язку із початком дії ембарго на російську нафту, це може призвести до зростання цін в Україні на 3–4 грн за літр", – додав директор консалтингової групи "А-95"

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