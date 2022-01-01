Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий





Про це написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.



"РФ знову обстріляли Херсон... Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - йдеться у повідомленні.



За словами Тимошенка, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.



Глава ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.



Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.



Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.



Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 6 грудня завдали удару по Херсону, внаслідок обстрілу одна людина загинула.Про це написав заступник керівника Офісу президента Україниу Telegram."РФ знову обстріляли Херсон... Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - йдеться у повідомленні.За словами Тимошенка, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.Глава ОВАповідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

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