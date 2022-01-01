Росіяни обстріляли Херсон: є загиблий
Сьогодні, 17:40
Російські окупанти 6 грудня завдали удару по Херсону, внаслідок обстрілу одна людина загинула.
Про це написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
"РФ знову обстріляли Херсон... Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.
Глава ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.
Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.
Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.
Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.
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Про це написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
"РФ знову обстріляли Херсон... Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.
Глава ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.
Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.
Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.
Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.
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