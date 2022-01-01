На Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 17:58
На Херсонщині прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували громадян.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ.
За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ.
За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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