На Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів

На Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів
На Херсонщині прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували громадян.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній з громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ.

За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.
На Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Теги: Росія, Україна, війна
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