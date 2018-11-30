На Волинь приїхали футболісти Михалик і Бущан
Сьогодні, 18:23
На Волинь приїхали українські футболісти Тарас Михалик та Георгій Бущан, аби привітати наших військових з Днем Збройних сил України.
Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.
Тарас Михалик – уродженець Любешівщини. Грав на позиції захисника в «Динамо» та збірній України з футболу. А Георгій Бущан зараз воротар київського «Динамо» та збірної України.
Футболісти активно підтримують ЗСУ та допомагають не лише армії, а й дітям, які постраждали від російської агресії.
"Вдячний за їхню позицію. Впевнений, що лише спільними зусиллями – переможемо", - написав Юрій Погуляйко.
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Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.
Тарас Михалик – уродженець Любешівщини. Грав на позиції захисника в «Динамо» та збірній України з футболу. А Георгій Бущан зараз воротар київського «Динамо» та збірної України.
Футболісти активно підтримують ЗСУ та допомагають не лише армії, а й дітям, які постраждали від російської агресії.
"Вдячний за їхню позицію. Впевнений, що лише спільними зусиллями – переможемо", - написав Юрій Погуляйко.
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