На Волинь приїхали футболісти Михалик і Бущан

Тарас Михалик та Георгій Бущан, аби привітати наших військових з Днем Збройних сил України.



Про це Юрій Погуляйко.



Тарас Михалик – уродженець Любешівщини. Грав на позиції захисника в «Динамо» та збірній України з футболу. А Георгій Бущан зараз воротар київського «Динамо» та збірної України.



Футболісти активно підтримують ЗСУ та допомагають не лише армії, а й дітям, які постраждали від російської агресії.



"Вдячний за їхню позицію. Впевнений, що лише спільними зусиллями – переможемо", - написав Юрій Погуляйко.

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