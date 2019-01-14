Коли волинські школярі підуть на зимові канікули
Сьогодні, 19:00
Через російську воєнну агресію, проблеми з електропостачанням та опаленням внаслідок обстрілів цього року терміни зимових канікул в багатьох школах України зазнали змін. Заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно.
Про це у відповідь на запит “Нової української школи” повідомили обласні департаменти освіти.
Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.
У школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.
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Про це у відповідь на запит “Нової української школи” повідомили обласні департаменти освіти.
Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.
У школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.
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