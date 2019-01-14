Коли волинські школярі підуть на зимові канікули





Про це у відповідь на запит



Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.



У школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російську воєнну агресію, проблеми з електропостачанням та опаленням внаслідок обстрілів цього року терміни зимових канікул в багатьох школах України зазнали змін. Заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно.Про це у відповідь на запит “Нової української школи” повідомили обласні департаменти освіти.Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.У школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.

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