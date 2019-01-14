Коли волинські школярі підуть на зимові канікули

Коли волинські школярі підуть на зимові канікули
Через російську воєнну агресію, проблеми з електропостачанням та опаленням внаслідок обстрілів цього року терміни зимових канікул в багатьох школах України зазнали змін. Заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно.

Про це у відповідь на запит “Нової української школи” повідомили обласні департаменти освіти.

Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, функціонування інфраструктури, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.

У школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.


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Теги: Волинь, школи, канікули, зима
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