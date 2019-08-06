Як очистити воду з крана вдома: 5 способів
Сьогодні, 19:22
Є таке правило: водопровідну воду краще очищати. Особливо, якщо ви живете в мегаполісі, де якість води з-під крана залишає бажати кращого.
УНІАН розповідає, як в домашніх умовах очистити воду з-під крана і що для цього потрібно.
Як в домашніх умовах очистити воду з-під крана - спосіб 1
Ми не відкриємо Америку, якщо запропонуємо закип'ятити воду для того, щоб очистити її. Це найдавніший, простий і ефективний спосіб.
Кип'ятити воду з-під крана слід протягом мінімум 1 хвилини. У процесі кип'ятіння бактерії, які живуть у воді, гинуть, а ще з води випаровуються деякі хімікати.
Однак, кип'ятіння не прибирає тверді частинки, метали або мінерали. Щоб від них позбутися, воді потрібно дати відстоятися - щільні частинки осядуть на дно.
Як очистити воду з-під крана активованим вугіллям - спосіб 2
Звичайне активоване вугілля також дуже добре справляється з очищенням води з-під крана і нейтралізує її неприємний смак.
Зробити такий фільтр будинку просто:
- візьміть трохи марлі;
- загорніть в неї кілька таблеток активованого вугілля;
- покладіть марлю на дно банки або каструлі з водою;
- залиште на кілька годин.
У підсумку ви отримаєте чисту воду, яку можна використовувати для пиття або приготування їжі.
Як очистити воду з-під крана за допомогою фільтра - спосіб 3
Дуже часто для очищення води в домашніх умовах використовують фільтри. Ці девайси діляться на різні типи.
Вугільний фільтр (його ще називають "карбоновий") - він найпопулярніший і відносно недорогий, очищає воду за допомогою вугілля (звідси і назва) від багатьох органічних речовин, в тому числі від свинцю, ртуті, азбесту.
Фільтр зворотного осмосу - очищає воду від неорганічних домішок, наприклад, від миш'яку і нітратів. Його навряд чи можна використовувати як основний фільтр для очищення - скоріше, як додатковий після карбонового.
Деіонізуючий фільтр (фільтр іонного обміну) - теж не видаляє забруднень з води, а тільки мінерали. Простіше кажучи, він просто робить жорстку воду м'якою.
Фільтри бувають у вигляді глечика, фільтри-крани або з установкою на (під) раковину, які дозволяють очищати воду прямо з водопроводу - кожен вибирає, що йому більше подобається.
Як очистити воду з-під крана без фільтра - спосіб 4
Якщо фільтра немає і закип'ятити воду теж немає можливості, тоді використовуйте спеціальні знезаражувальні таблетки або краплі.
Цим способом ще користуються в походах або місцевості, де з питною водою великі проблеми. Це можуть бути таблетки йоду або хлорні таблетки, які можна купити в магазині товарів для туризму.
Потрібно кинути таблетку в воду з розрахунку 1 таблетка на літр води, перемішати, щоб таблетка повністю розчинилася. Потім дати їй "попрацювати" протягом 30 хвилин. Вода повинна бути кімнатної температури - якщо вода холодна, то таблетку в ній краще залишити на годину.
Єдиний мінус у цього способу - смак води стає кислуватим. Щоб його послабити, можна додати дрібку солі. Але, погодьтеся, що краще пити кислу воду, ніж брудну.
І ще: вагітним, людям старше 50 років і з захворюваннями щитовидної залози слід бути обережними з водою, очищеною такими таблетками, а краще порадитися з лікарем.
Як очистити воду з-під крана за допомогою сонця - спосіб 5
Є ще один дуже цікавий спосіб, яким частенько користуються на африканському континенті.
Візьміть широку миску або інший посуд, в центр поставте важку чашку, а в саму миску налийте воду - чашка при цьому не повинна спливти. Затягніть миску зверху харчовою плівкою, зверху на чашку поставте вантаж, а миску - на сонце. Під дією сонячних променів вода буде випаровуватися і потрапляти у вигляді очищеного конденсата в чашку.
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УНІАН розповідає, як в домашніх умовах очистити воду з-під крана і що для цього потрібно.
Як в домашніх умовах очистити воду з-під крана - спосіб 1
Ми не відкриємо Америку, якщо запропонуємо закип'ятити воду для того, щоб очистити її. Це найдавніший, простий і ефективний спосіб.
Кип'ятити воду з-під крана слід протягом мінімум 1 хвилини. У процесі кип'ятіння бактерії, які живуть у воді, гинуть, а ще з води випаровуються деякі хімікати.
Однак, кип'ятіння не прибирає тверді частинки, метали або мінерали. Щоб від них позбутися, воді потрібно дати відстоятися - щільні частинки осядуть на дно.
Як очистити воду з-під крана активованим вугіллям - спосіб 2
Звичайне активоване вугілля також дуже добре справляється з очищенням води з-під крана і нейтралізує її неприємний смак.
Зробити такий фільтр будинку просто:
- візьміть трохи марлі;
- загорніть в неї кілька таблеток активованого вугілля;
- покладіть марлю на дно банки або каструлі з водою;
- залиште на кілька годин.
У підсумку ви отримаєте чисту воду, яку можна використовувати для пиття або приготування їжі.
Як очистити воду з-під крана за допомогою фільтра - спосіб 3
Дуже часто для очищення води в домашніх умовах використовують фільтри. Ці девайси діляться на різні типи.
Вугільний фільтр (його ще називають "карбоновий") - він найпопулярніший і відносно недорогий, очищає воду за допомогою вугілля (звідси і назва) від багатьох органічних речовин, в тому числі від свинцю, ртуті, азбесту.
Фільтр зворотного осмосу - очищає воду від неорганічних домішок, наприклад, від миш'яку і нітратів. Його навряд чи можна використовувати як основний фільтр для очищення - скоріше, як додатковий після карбонового.
Деіонізуючий фільтр (фільтр іонного обміну) - теж не видаляє забруднень з води, а тільки мінерали. Простіше кажучи, він просто робить жорстку воду м'якою.
Фільтри бувають у вигляді глечика, фільтри-крани або з установкою на (під) раковину, які дозволяють очищати воду прямо з водопроводу - кожен вибирає, що йому більше подобається.
Як очистити воду з-під крана без фільтра - спосіб 4
Якщо фільтра немає і закип'ятити воду теж немає можливості, тоді використовуйте спеціальні знезаражувальні таблетки або краплі.
Цим способом ще користуються в походах або місцевості, де з питною водою великі проблеми. Це можуть бути таблетки йоду або хлорні таблетки, які можна купити в магазині товарів для туризму.
Потрібно кинути таблетку в воду з розрахунку 1 таблетка на літр води, перемішати, щоб таблетка повністю розчинилася. Потім дати їй "попрацювати" протягом 30 хвилин. Вода повинна бути кімнатної температури - якщо вода холодна, то таблетку в ній краще залишити на годину.
Єдиний мінус у цього способу - смак води стає кислуватим. Щоб його послабити, можна додати дрібку солі. Але, погодьтеся, що краще пити кислу воду, ніж брудну.
І ще: вагітним, людям старше 50 років і з захворюваннями щитовидної залози слід бути обережними з водою, очищеною такими таблетками, а краще порадитися з лікарем.
Як очистити воду з-під крана за допомогою сонця - спосіб 5
Є ще один дуже цікавий спосіб, яким частенько користуються на африканському континенті.
Візьміть широку миску або інший посуд, в центр поставте важку чашку, а в саму миску налийте воду - чашка при цьому не повинна спливти. Затягніть миску зверху харчовою плівкою, зверху на чашку поставте вантаж, а миску - на сонце. Під дією сонячних променів вода буде випаровуватися і потрапляти у вигляді очищеного конденсата в чашку.
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