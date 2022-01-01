Лучанка разом Оленою Зеленською і Біллі Айліш увійшла до проєкту ВВС «100 жінок 2022»

Лучанка Юлія Сачук стала однією з восьми українок, які увійшли до Проєкту ВВС "100 жінок 2022".Про це йдеться на сторінці «Луцьк – приємне відкриття».Проєкт відзначає досягнення жінок у всьому світі та в усіх сферах життя - від волонтерства до керування міжнародними організаціями.Юлія - захисниця прав людей з інвалідністю, очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за права".Волинянка була серед тих, хто першим кинувся допомагати людям з інвалідністю після початку війни, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над планами евакуації, щоб врятувати життя тисяч українців. Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Обами, була лауреаткою Національної премії з прав людини 2020 року та є кандидаткою від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.Серед тих, хто увійшов до списку, - перша леді України, світовий музичний феномен, акторкита, іранська альпіністка, спортсменка-рекордсменка у потрійному стрибкута ганська письменницяЮля каже: "Кожна дівчина і жінка з інвалідністю в Україні і світі має знати, що її успіх - можливий".