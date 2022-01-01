Лучанка разом Оленою Зеленською і Біллі Айліш увійшла до проєкту ВВС «100 жінок 2022»
Сьогодні, 21:35
Лучанка Юлія Сачук стала однією з восьми українок, які увійшли до Проєкту ВВС "100 жінок 2022".
Про це йдеться на сторінці «Луцьк – приємне відкриття».
Проєкт відзначає досягнення жінок у всьому світі та в усіх сферах життя - від волонтерства до керування міжнародними організаціями.
Юлія - захисниця прав людей з інвалідністю, очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за права".
Волинянка була серед тих, хто першим кинувся допомагати людям з інвалідністю після початку війни, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над планами евакуації, щоб врятувати життя тисяч українців. Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Обами, була лауреаткою Національної премії з прав людини 2020 року та є кандидаткою від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.
Серед тих, хто увійшов до списку, - перша леді України Олена Зеленська, світовий музичний феномен Біллі Айліш, акторки Пріянка Чопра та Сельма Блер, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка у потрійному стрибку Юлімар Рохас та ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах.
Юля каже: "Кожна дівчина і жінка з інвалідністю в Україні і світі має знати, що її успіх - можливий".
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Про це йдеться на сторінці «Луцьк – приємне відкриття».
Проєкт відзначає досягнення жінок у всьому світі та в усіх сферах життя - від волонтерства до керування міжнародними організаціями.
Юлія - захисниця прав людей з інвалідністю, очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за права".
Волинянка була серед тих, хто першим кинувся допомагати людям з інвалідністю після початку війни, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над планами евакуації, щоб врятувати життя тисяч українців. Вона бере участь у програмі Leader Europe Фонду Обами, була лауреаткою Національної премії з прав людини 2020 року та є кандидаткою від України в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.
Серед тих, хто увійшов до списку, - перша леді України Олена Зеленська, світовий музичний феномен Біллі Айліш, акторки Пріянка Чопра та Сельма Блер, іранська альпіністка Ельназ Рекабі, спортсменка-рекордсменка у потрійному стрибку Юлімар Рохас та ганська письменниця Нана Даркоа Секьямах.
Юля каже: "Кожна дівчина і жінка з інвалідністю в Україні і світі має знати, що її успіх - можливий".
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