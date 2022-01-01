Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО

Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО
Військовослужбовці Національної гвардії привітали Збройні сили України не лише щирими словами, а й літрами крові, зданої для потреб воїнів.

Про це повідомляють на сайті МВС.

«Я не вперше здаю кров для наших побратимів. Бо для перемоги потрібна не лише зброя, а й донорська кров. Як кажуть, кров теж воює», – говорить солдат-гвардієць Андрій.

Це велика честь – обороняти країну пліч-о-пліч із вами. Ще з 2014 року ми разом робимо смерть ворогам. Бачимо, як щодня зростає наша сила, вправність, точність, воля до перемоги.
Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО
Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО
Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО
Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО

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Теги: Волинь, Нацгвардія, донори, ЗСУ
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06 грудень, 23:21
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