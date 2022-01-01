Україна повернула з полону ще 60 воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 6 грудня

Завершуємо день добрими новинами! Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні ми писали про одруження військовослужбовця та повернення наших захисників додому!Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:За минулу добу Збройні сили знищили ще 510 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб,▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).Напередодні Дня Збройних Сил України командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковниквідвідав воїнів Князівської бригади, які лікуються у шпиталях і вручив нагороди побратимам.Після міцних рукостискань та радості від того, що побачили свого командира, найнагальнішою для бійців була тема фронту, адже кожен з них, крім якісного лікування, найбільше зараз потребує почуватися незмінною частиною потужного колективу під назвою Князівська 14-ка.Поранені воїни засипали питаннями командира бригади: «А як наші хлопці?», «Чи тримають оборону?», «Чи йдуть уперед?» І надзвичайно тішилися всім радісним новинам."Сьогодні з російського полону повернути наших захисників. Зустрічає наших громадян у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і команда Офісу Уповноваженого з прав людини. Це 60 воїнів, які не стримують радості від того, що нарешті повернулися в Україну", - йдеться в повідомленні Уповноваженого ВР України з прав людиниСеред повернених воїнів — військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували в РФ і Оленцівці.В Україні запровадили спеціальну відзнаку для волонтерів “Золоте серце”. У 2022 році її отримають 50 волонтерських колективів. Серед п'ятдесяти найпотужніших волонтерських громадських ініціатив України - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковеля.Вітаємо "Марлог" з високим визнанням. Пишаємось вами! Спасибі за ваші золоті і невтомні серця.У день професійного свята захисник Україниодружився із своєю коханоюУ цей відповідальний для молодят момент поряд з ними найдорожчі люди - батьки. Привітати і підтримати сина приїхав, який з початку повномасштабного вторгнення Росії до України став на захист Батьківщини. Не випало можливості розділити родинне свято татові нареченої - військовослужбовцю ЗСУ, котрий перебуває нині в одній з «гарячих» точок.На Волинь приїхали українські футболісти Тарас Михалик та Георгій Бущан, аби привітати наших військових з Днем Збройних сил України.Лучанка Юлія Сачук стала однією з восьми українок, які увійшли до Проєкту ВВС "100 жінок 2022".Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині розповіли про свою мотивацію для захисту рідної землі.Військовослужбовці Національної гвардії привітали Збройні сили України не лише щирими словами, а й літрами крові, зданої для потреб воїнів.