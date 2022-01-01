Волинські тероборонівці розповіли про свою мотивацію для захисту України. ВІДЕО





Відео опублікували на YouTube-cторінці волинської тероборони.



До Дня ЗСУ бійці Волинської бригади тероборони у засніжених лісах показали, як несуть службу біля північних державних рубежів нашої держави.



Захисники України поділилися міркуваннями щодо власної мотивації, а також звернулися зі словами підтримки до мільйонів українців, які надійно тримають фронт у цивільному житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині розповіли про свою мотивацію для захисту рідної землі.Відео опублікували на YouTube-cторінці волинської тероборони.До Дня ЗСУ бійці Волинської бригади тероборони у засніжених лісах показали, як несуть службу біля північних державних рубежів нашої держави.Захисники України поділилися міркуваннями щодо власної мотивації, а також звернулися зі словами підтримки до мільйонів українців, які надійно тримають фронт у цивільному житті.

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