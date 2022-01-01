Волинські тероборонівці розповіли про свою мотивацію для захисту України. ВІДЕО

Волинські тероборонівці розповіли про свою мотивацію для захисту України. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині розповіли про свою мотивацію для захисту рідної землі.

Відео опублікували на YouTube-cторінці волинської тероборони.

До Дня ЗСУ бійці Волинської бригади тероборони у засніжених лісах показали, як несуть службу біля північних державних рубежів нашої держави.

Захисники України поділилися міркуваннями щодо власної мотивації, а також звернулися зі словами підтримки до мільйонів українців, які надійно тримають фронт у цивільному житті.


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Теги: Волинь, 100 ОБрТРО, війна
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