Волинські тероборонівці розповіли про свою мотивацію для захисту України. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині розповіли про свою мотивацію для захисту рідної землі.
Відео опублікували на YouTube-cторінці волинської тероборони.
До Дня ЗСУ бійці Волинської бригади тероборони у засніжених лісах показали, як несуть службу біля північних державних рубежів нашої держави.
Захисники України поділилися міркуваннями щодо власної мотивації, а також звернулися зі словами підтримки до мільйонів українців, які надійно тримають фронт у цивільному житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікували на YouTube-cторінці волинської тероборони.
До Дня ЗСУ бійці Волинської бригади тероборони у засніжених лісах показали, як несуть службу біля північних державних рубежів нашої держави.
Захисники України поділилися міркуваннями щодо власної мотивації, а також звернулися зі словами підтримки до мільйонів українців, які надійно тримають фронт у цивільному житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нацгвардійці з Волині привітали ЗСУ літрами крові, яку здали для поранених воїнів. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Волинські тероборонівці розповіли про свою мотивацію для захисту України. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Лучанка разом Оленою Зеленською і Біллі Айліш увійшла до проєкту ВВС «100 жінок 2022»
Сьогодні, 21:35
Брак одного вітаміну може призвести до депресії
Сьогодні, 20:22
Як очистити воду з крана вдома: 5 способів
Сьогодні, 19:22
Медіа