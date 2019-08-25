Брак одного вітаміну може призвести до депресії





Про це повідомляє



В12 важливий для правильного формування еритроцитів, роботи нервової системи та синтезу ДНК. Якщо людина не отримує цю речовину в достатній кількості з їжею або добавками, то може розвинутись багато неприємних симптомів: втома, слабкість, запор, втрата апетиту та ваги. Також спостерігаються дезорієнтація та погіршення пам'яті – аж до деменції.



Найнебезпечніший наслідок нестачі В12 – це анемія. Вона може розвиватися при дефіциті інших вітамінів групи B, включаючи фолієву кислоту. Вважається, що заповнювати нестачу вітамінів потрібно якомога раніше, щоб уникнути незворотних наслідків для організму.



Люди похилого віку особливо сприйнятливі до дефіциту цього вітаміну. Це відбувається через те, що з віком організм синтезує менше соляної кислоти, що ускладнює засвоєння В12. У зв'язку з цим дефіцит може виникнути у людей зі шлунково-кишковими розладами, такими як целіакія або хвороба Крона.



Нове дослідження дефіциту В12



Нинішнє дослідження показує, що брак В12, якщо його не лікувати протягом 4 років, призводить до депресії у людей похилого віку. Ризик розвитку розладу збільшується на 51%.



Вчені також перевірили, чи подібний вплив надає вітамін В9 – фолієва кислота. Однак дефіцит цієї речовини не впливу на психологічний стан пацієнтів. Цей вітамін також відіграє важливу роль у формуванні та роботі нервової системи.



Джерела В12



Уникнути дефіциту вітаміну В12 допоможуть яйця. Цей продукт містить багато білків та інших цінних речовин. Одне яйце містить близько 7% добової порції В12. Також допоможе молоко: одна чашка якого може покрити 18% потреб у вітаміні. Багаті на речовину і морепродукти, а також вчені рекомендують їсти яловичу печінку.



Часто дефіцит В12 виникає у вегетаріанців, які не вживають продуктів тваринного походження. Їм варто стежити за рівнем вітаміну та пити добавки, у разі дефіциту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ірландські вчені з'ясували, що дефіцит вітаміну B12 подвоює ймовірність розвитку депресії у людей похилого віку.Про це повідомляє 24 канал. В12 важливий для правильного формування еритроцитів, роботи нервової системи та синтезу ДНК. Якщо людина не отримує цю речовину в достатній кількості з їжею або добавками, то може розвинутись багато неприємних симптомів: втома, слабкість, запор, втрата апетиту та ваги. Також спостерігаються дезорієнтація та погіршення пам'яті – аж до деменції.Найнебезпечніший наслідок нестачі В12 – це анемія. Вона може розвиватися при дефіциті інших вітамінів групи B, включаючи фолієву кислоту. Вважається, що заповнювати нестачу вітамінів потрібно якомога раніше, щоб уникнути незворотних наслідків для організму.Люди похилого віку особливо сприйнятливі до дефіциту цього вітаміну. Це відбувається через те, що з віком організм синтезує менше соляної кислоти, що ускладнює засвоєння В12. У зв'язку з цим дефіцит може виникнути у людей зі шлунково-кишковими розладами, такими як целіакія або хвороба Крона.Нинішнє дослідження показує, що брак В12, якщо його не лікувати протягом 4 років, призводить до депресії у людей похилого віку. Ризик розвитку розладу збільшується на 51%.Вчені також перевірили, чи подібний вплив надає вітамін В9 – фолієва кислота. Однак дефіцит цієї речовини не впливу на психологічний стан пацієнтів. Цей вітамін також відіграє важливу роль у формуванні та роботі нервової системи.Уникнути дефіциту вітаміну В12 допоможуть яйця. Цей продукт містить багато білків та інших цінних речовин. Одне яйце містить близько 7% добової порції В12. Також допоможе молоко: одна чашка якого може покрити 18% потреб у вітаміні. Багаті на речовину і морепродукти, а також вчені рекомендують їсти яловичу печінку.Часто дефіцит В12 виникає у вегетаріанців, які не вживають продуктів тваринного походження. Їм варто стежити за рівнем вітаміну та пити добавки, у разі дефіциту.

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