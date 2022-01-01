Чому активно «розганяється» тема «повторного наступу з Білорусі»





Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України



"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - сказав він.



Буданов зазначив, що наразі росіяни перетягують у Білорусь засоби, націлені на оборону, а не на наступ.



"Не буде зараз, я казав це з літа, не атакує Білорусь", - сказав він.

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