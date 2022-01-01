На Волині браконьєри вбили 3 диких кабанів. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.



На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.



Як заявили у відомстві, сума збитків, завданих державному мисливському фонду становить 120 тис. грн. Це - грубе порушення правил мисливства, адже полювання на період воєнного стану в державі заборонено.



"Моральну сторону ситуації адекватній людині проаналізувати взагалі важко. Сподіваємося, слідство встановить особи браконьєрів. І вони відповідатимуть за свій злочин сповна", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 грудня, у польових угіддях поблизу села Затурці Володимир-Волинського району працівники державної лісової охорони ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство під час патрулювання виявили три диких кабани, вбитих браконьєрами.Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.Як заявили у відомстві, сума збитків, завданих державному мисливському фонду становить 120 тис. грн. Це - грубе порушення правил мисливства, адже полювання на період воєнного стану в державі заборонено."Моральну сторону ситуації адекватній людині проаналізувати взагалі важко. Сподіваємося, слідство встановить особи браконьєрів. І вони відповідатимуть за свій злочин сповна", - йдеться у дописі.

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