На Волині браконьєри вбили 3 диких кабанів. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Сьогодні, 6 грудня, у польових угіддях поблизу села Затурці Володимир-Волинського району працівники державної лісової охорони ДП Володимир-Волинське лісомисливське господарство під час патрулювання виявили три диких кабани, вбитих браконьєрами.
Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.
Як заявили у відомстві, сума збитків, завданих державному мисливському фонду становить 120 тис. грн. Це - грубе порушення правил мисливства, адже полювання на період воєнного стану в державі заборонено.
"Моральну сторону ситуації адекватній людині проаналізувати взагалі важко. Сподіваємося, слідство встановить особи браконьєрів. І вони відповідатимуть за свій злочин сповна", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у пресслужбі ВОУЛМГ.
На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.
Як заявили у відомстві, сума збитків, завданих державному мисливському фонду становить 120 тис. грн. Це - грубе порушення правил мисливства, адже полювання на період воєнного стану в державі заборонено.
"Моральну сторону ситуації адекватній людині проаналізувати взагалі важко. Сподіваємося, слідство встановить особи браконьєрів. І вони відповідатимуть за свій злочин сповна", - йдеться у дописі.
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