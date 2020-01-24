7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями

Віталієм Собчуком та помічником начальника штабу – начальника розвідки штабу механізованого батальйону Владиславом Чігасовим.



Про це повідомляють у міській раді.



Лучанин Собчук Віталій Валентинович (28.03.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом з 26 жовтня 2017 року.



Капітан Чігасов Владислав Валерійович (26.01.1978 року народження) проходив військову службу за контрактом з 10 квітня 2020 року.



Завтра, 7 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.

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