7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями
Сьогодні, 15:53
У Луцьку відбудеться прощання з молодшим сержантом Віталієм Собчуком та помічником начальника штабу – начальника розвідки штабу механізованого батальйону Владиславом Чігасовим.
Про це повідомляють у міській раді.
Лучанин Собчук Віталій Валентинович (28.03.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом з 26 жовтня 2017 року. Загинув 29 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.
Капітан Чігасов Владислав Валерійович (26.01.1978 року народження) проходив військову службу за контрактом з 10 квітня 2020 року. Загинув 1 грудня 2022 року в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.
Завтра, 7 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.
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Про це повідомляють у міській раді.
Лучанин Собчук Віталій Валентинович (28.03.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом з 26 жовтня 2017 року. Загинув 29 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.
Капітан Чігасов Владислав Валерійович (26.01.1978 року народження) проходив військову службу за контрактом з 10 квітня 2020 року. Загинув 1 грудня 2022 року в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.
Завтра, 7 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.
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