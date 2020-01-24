7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями

7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями
У Луцьку відбудеться прощання з молодшим сержантом Віталієм Собчуком та помічником начальника штабу – начальника розвідки штабу механізованого батальйону Владиславом Чігасовим.

Про це повідомляють у міській раді.

Лучанин Собчук Віталій Валентинович (28.03.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом з 26 жовтня 2017 року. Загинув 29 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області.

Капітан Чігасов Владислав Валерійович (26.01.1978 року народження) проходив військову службу за контрактом з 10 квітня 2020 року. Загинув 1 грудня 2022 року в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.

Завтра, 7 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 10:30 відбудеться відспівування військовослужбовців.

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Теги: Луцьк, Герой, похорон
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