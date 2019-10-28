У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 грудня до служби 101 надійшло звернення від поліції – в квартирі на 4-у поверсі в будинку на проспекті Волі, 49 у Луцьку перебуває жінка літнього віку, яка тривалий час не виходить на зв’язок із своїми рідними.За викликом прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини. Для того, щоб потрапити в квартиру через вікно, вони викликали відділення колег з луцької 25-ї ДПРЧ. Піднявшись по автодрабині, рятувальники змогли потрапити в квартиру через вікно на кухні – жінка перебувала в квартирі.Подальшу допомогу їй надавали медики швидкої.Аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:35.