У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
Сьогодні, 14:33
У Луцьку рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 грудня до служби 101 надійшло звернення від поліції – в квартирі на 4-у поверсі в будинку на проспекті Волі, 49 у Луцьку перебуває жінка літнього віку, яка тривалий час не виходить на зв’язок із своїми рідними.
За викликом прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини. Для того, щоб потрапити в квартиру через вікно, вони викликали відділення колег з луцької 25-ї ДПРЧ. Піднявшись по автодрабині, рятувальники змогли потрапити в квартиру через вікно на кухні – жінка перебувала в квартирі.
Подальшу допомогу їй надавали медики швидкої.
Аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:35.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 грудня до служби 101 надійшло звернення від поліції – в квартирі на 4-у поверсі в будинку на проспекті Волі, 49 у Луцьку перебуває жінка літнього віку, яка тривалий час не виходить на зв’язок із своїми рідними.
За викликом прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини. Для того, щоб потрапити в квартиру через вікно, вони викликали відділення колег з луцької 25-ї ДПРЧ. Піднявшись по автодрабині, рятувальники змогли потрапити в квартиру через вікно на кухні – жінка перебувала в квартирі.
Подальшу допомогу їй надавали медики швидкої.
Аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:35.
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