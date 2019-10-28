У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
У Луцьку рятувальники надали допомогу жінці літнього віку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 грудня до служби 101 надійшло звернення від поліції – в квартирі на 4-у поверсі в будинку на проспекті Волі, 49 у Луцьку перебуває жінка літнього віку, яка тривалий час не виходить на зв’язок із своїми рідними.

За викликом прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини. Для того, щоб потрапити в квартиру через вікно, вони викликали відділення колег з луцької 25-ї ДПРЧ. Піднявшись по автодрабині, рятувальники змогли потрапити в квартиру через вікно на кухні – жінка перебувала в квартирі.
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі

Подальшу допомогу їй надавали медики швидкої.

Аварійно-рятувальні роботи завершено о 13:35.

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Теги: Луцьк, рятувальники, квартира, літня жінка
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