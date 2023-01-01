Вони наближають Перемогу: обличчя волинських воїнів на фронті
Сьогодні, 18:47
У мережі опублікували добірку «польових портретів» військовослужбовців волинського підрозділу Української добровольчої армії.
Про це у фейсбуці повідомляє УДА.
«Польові портрети» захисників України, воїнів 3-ого окремий батальйон «Волинь» Української Добровольчої Армії. Слава Україні! Слава її Героям!» - йдеться у дописі.
Автор світлин - Сергій Пильник.
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Про це у фейсбуці повідомляє УДА.
«Польові портрети» захисників України, воїнів 3-ого окремий батальйон «Волинь» Української Добровольчої Армії. Слава Україні! Слава її Героям!» - йдеться у дописі.
Автор світлин - Сергій Пильник.
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