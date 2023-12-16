У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж
Сьогодні, 13:15
У Луцьку оперативники розкрили крадіжку з гаража волинянки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася вночі, 30 квітня. Невідомий викрав із гаража 52-річної лучанки електроінструменти на 10 тис. грн. Про вчинене кримінальне правопорушення поліцію повідомила власниця приміщення.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 19-річний житель обласного центру.
На місці події також працювали спеціалісти-кінологи із службовою собакою.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася вночі, 30 квітня. Невідомий викрав із гаража 52-річної лучанки електроінструменти на 10 тис. грн. Про вчинене кримінальне правопорушення поліцію повідомила власниця приміщення.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 19-річний житель обласного центру.
На місці події також працювали спеціалісти-кінологи із службовою собакою.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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