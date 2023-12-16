У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж

У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж
У Луцьку оперативники розкрили крадіжку з гаража волинянки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася вночі, 30 квітня. Невідомий викрав із гаража 52-річної лучанки електроінструменти на 10 тис. грн. Про вчинене кримінальне правопорушення поліцію повідомила власниця приміщення.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 19-річний житель обласного центру.

На місці події також працювали спеціалісти-кінологи із службовою собакою.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, гараж, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж
Сьогодні, 13:15
На Волині горіла господарча споруда
Сьогодні, 13:00
У роботі Monobank стався збій
Сьогодні, 12:50
МЗС представило ШІ-аватар офіційної спікерки
Сьогодні, 12:46
Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Обкрадав магазини: у Луцьку затримали серійного злодія Обкрадав магазини: у Луцьку затримали серійного злодія
16 лютий, 11:20
У Луцьку горів гараж. ФОТО У Луцьку горів гараж. ФОТО
16 грудень, 2023, 17:16
У Луцьку поліцейський розшукав злодія У Луцьку поліцейський розшукав злодія
08 листопад, 2023, 17:30
Крадіжки у магазині: у Луцьку розшукують ймовірного злодія Крадіжки у магазині: у Луцьку розшукують ймовірного злодія
24 листопад, 2022, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині горіла господарча споруда
Сьогодні, 13:00
 0
У роботі Monobank стався збій
Сьогодні, 12:50
 0
МЗС представило ШІ-аватар офіційної спікерки
Сьогодні, 12:46
 0
Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8