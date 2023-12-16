У Луцьку 19-річний зловмисник обікрав гараж





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пригода трапилася вночі, 30 квітня. Невідомий викрав із гаража 52-річної лучанки електроінструменти на 10 тис. грн. Про вчинене кримінальне правопорушення поліцію повідомила власниця приміщення.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 19-річний житель обласного центру.



На місці події також працювали спеціалісти-кінологи із службовою собакою.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оперативники розкрили крадіжку з гаража волинянки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася вночі, 30 квітня. Невідомий викрав із гаража 52-річної лучанки електроінструменти на 10 тис. грн. Про вчинене кримінальне правопорушення поліцію повідомила власниця приміщення.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 19-річний житель обласного центру.На місці події також працювали спеціалісти-кінологи із службовою собакою.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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