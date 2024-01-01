Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волині

Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волині
У бою із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця з Волині Михайла Рудя.

Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась.

«Перестало битися серце молодого, повного сил, ентузіазму бійця, вірного сина України, жителя села Видерта – Рудя Михайла Петровича, 2002 року народження», - зазначив він.

Без вагань військовослужбовець став на захист української держави та відчайдушно боронив нас від окупантів.
Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волині

Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення. 29 квітня 2024 року боєць відійшов у вічність, поповнивши Лави Небесних оборонців.

«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття рідним людям Героя. Біль втрати вічний, ніякі вчинки і слова не зможуть залікувати душевну рану. Нехай Господь буде поруч із вами та допоможе у час глибокого горя.», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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