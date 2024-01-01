У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв





Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Він закликав згадати Героїв, які поклали свої життя за нашу свободу:



Павло Попов – 10 роковини

Олег Пушкарук – шості роковини

Богдан Білоконь, Сергій Сень, Оксана Горпініч, Сергій Трохимович, Сергій Панчишин, Павло Суслов, Володимир Органістий, Андрій Крощук, Сергій Панасюк - другі роковини

Зорян Франчук – перші роковини загибелі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У травні Нововолинська громада вшановує пам’ять 12 Захисників, які загинули цього місяця під час антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення.Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаВін закликав згадати Героїв, які поклали свої життя за нашу свободу:– 10 роковини– шості роковини- другі роковини– перші роковини загибелі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію