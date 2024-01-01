У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв

У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв
У травні Нововолинська громада вшановує пам’ять 12 Захисників, які загинули цього місяця під час антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення.

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він закликав згадати Героїв, які поклали свої життя за нашу свободу:

Павло Попов – 10 роковини
Олег Пушкарук – шості роковини
Богдан Білоконь, Сергій Сень, Оксана Горпініч, Сергій Трохимович, Сергій Панчишин, Павло Суслов, Володимир Органістий, Андрій Крощук, Сергій Панасюк - другі роковини
Зорян Франчук – перші роковини загибелі.
У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв
У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв

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Теги: загиблі, війна
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