У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв
Сьогодні, 11:13
У травні Нововолинська громада вшановує пам’ять 12 Захисників, які загинули цього місяця під час антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення.
Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він закликав згадати Героїв, які поклали свої життя за нашу свободу:
Павло Попов – 10 роковини
Олег Пушкарук – шості роковини
Богдан Білоконь, Сергій Сень, Оксана Горпініч, Сергій Трохимович, Сергій Панчишин, Павло Суслов, Володимир Органістий, Андрій Крощук, Сергій Панасюк - другі роковини
Зорян Франчук – перші роковини загибелі.
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Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він закликав згадати Героїв, які поклали свої життя за нашу свободу:
Павло Попов – 10 роковини
Олег Пушкарук – шості роковини
Богдан Білоконь, Сергій Сень, Оксана Горпініч, Сергій Трохимович, Сергій Панчишин, Павло Суслов, Володимир Органістий, Андрій Крощук, Сергій Панасюк - другі роковини
Зорян Франчук – перші роковини загибелі.
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