Дрони атакували Рязанський НПЗ у росії

Дрони атакували Рязанський НПЗ у росії
У росії заявили, що в ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, унаслідок чого виникла пожежа.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та Telegram-канали, повідомляє Громадське.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що регіон зазнав атаки безпілотного літального апарата. За його словами, постраждалих немає, проводиться перевірка.

Astra пише, що після атаки дронів на Рязанському НПЗ виникла пожежа. SHOT додає, що сталося це близько 3:00. Перед пожежею місцеві чули в небі «звук мотора». У мережі опублікували кадри з місця.

Міноборони рф заявило про нібито перехоплення 6 українських дронів, з яких три — над територією Воронезької області, один — над Рязанською, один — над Бєлгородською, один — над Курською. Про ураження НПЗ відомство не згадало.

Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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