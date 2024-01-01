Дрони атакували Рязанський НПЗ у росії





Про це пишуть місцеві ЗМІ та Telegram-канали, повідомляє



Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що регіон зазнав атаки безпілотного літального апарата. За його словами, постраждалих немає, проводиться перевірка.



Astra пише, що після атаки дронів на Рязанському НПЗ виникла пожежа. SHOT додає, що сталося це близько 3:00. Перед пожежею місцеві чули в небі «звук мотора». У мережі опублікували кадри з місця.



Міноборони рф заявило про нібито перехоплення 6 українських дронів, з яких три — над територією Воронезької області, один — над Рязанською, один — над Бєлгородською, один — над Курською. Про ураження НПЗ відомство не згадало.



Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії заявили, що в ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, унаслідок чого виникла пожежа.Про це пишуть місцеві ЗМІ та Telegram-канали, повідомляє Громадське Губернатор Рязанської областізаявив, що регіон зазнав атаки безпілотного літального апарата. За його словами, постраждалих немає, проводиться перевірка.Astra пише, що після атаки дронів на Рязанському НПЗ виникла пожежа. SHOT додає, що сталося це близько 3:00. Перед пожежею місцеві чули в небі «звук мотора». У мережі опублікували кадри з місця.Міноборони рф заявило про нібито перехоплення 6 українських дронів, з яких три — над територією Воронезької області, один — над Рязанською, один — над Бєлгородською, один — над Курською. Про ураження НПЗ відомство не згадало.Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії.

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