Волинські патрульні нагадали про нове у використанні денних ходових вогнів

Відсьогодні, 1 травня, відмінено часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населеного пункту.Про це в телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.Раніше, для того щоб позначити транспортний засіб, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1105 такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.Основна мета зазначених змін до ПДР — цена вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП.Світло фар — це додаткова пасивна безпека руху. Європейські дослідження це підтверджують. Згідно з European Commission "Daytime running light" застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5–15 %.Дослідження показують, що використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але також впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються, як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху.Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.