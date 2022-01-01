ISW оцінив шанси сухопутного нападу з Білорусі





Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW), пише



Так, 11 жовтня Головне управління військової розвідки України повідомило, що в Крим на станцію Кіровська прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і боєприпасів у Гомелі. У ГУР також повідомили, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів із зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) і Марчево (Таганрог) у Ростовській області. Кадри з відкритих джерел у соціальних мережах підтверджують цей звіт. На геолокаційних кадрах видно щонайменше два білоруські потяги, які перевозили білоруські танки Т-72 і військові вантажівки “Урал” у Мінську та зенітні ракетні установки “Тор-М2” в Орші Вітебської області 11 жовтня.



“Переміщення білоруської техніки в Росію вказує на те, що російські та білоруські сили, ймовірно, не створюють зони збору в Білорусі”, — йдеться у звіті.



За даними аналітиків, переміщення білоруської техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних ліній зв’язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи український контрнаступ.



Генштаб України підтвердив, що веде спостереження за Білоруссю і не спостерігав ознак формування наступальних угруповань у Білорусі 11 жовтня.



Тим не менш, Білорусь залишається співучасником війни Росії проти України, зазначили аналітики.



Білорусь матеріально підтримує російські наступальні дії в Україні та надає російським силам притулок, з якого вони можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.



10 жовтня російські війська завдали ударів по Києву з БПЛА “Шахед-136”, запущених з території Білорусі [17]. У ГУР також повідомили, що станом на 10 жовтня Росія перекинула в Білорусь 32 безпілотника “Шахед-136”, а до 14 жовтня Росія перекине в Білорусь ще вісім.



Інші ключові висновки ISW:



Російські війська два дні поспіль завдавали масованих ракетних ударів по території України.



Попередній досвід генерала армії Сергія Суровікіна на посаді командувача Збройними силами Росії в Сирії, швидше за все, не пов’язаний з масштабною хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.



Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.



За даними російських джерел, українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.



Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.



Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.

Російські повідомлення про вибухи в Джанкої в Криму свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.



Суб'єкти Російської Федерації оголошують продовження та нові етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.



Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федерація вилучає боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз. Це несумісно зі створенням умов для широкомасштабної російської чи білоруської наземної атаки на Україну з Білорусі.Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне Так, 11 жовтня Головне управління військової розвідки України повідомило, що в Крим на станцію Кіровська прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і боєприпасів у Гомелі. У ГУР також повідомили, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів із зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) і Марчево (Таганрог) у Ростовській області. Кадри з відкритих джерел у соціальних мережах підтверджують цей звіт. На геолокаційних кадрах видно щонайменше два білоруські потяги, які перевозили білоруські танки Т-72 і військові вантажівки “Урал” у Мінську та зенітні ракетні установки “Тор-М2” в Орші Вітебської області 11 жовтня.“Переміщення білоруської техніки в Росію вказує на те, що російські та білоруські сили, ймовірно, не створюють зони збору в Білорусі”, — йдеться у звіті.За даними аналітиків, переміщення білоруської техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних ліній зв’язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи український контрнаступ.Генштаб України підтвердив, що веде спостереження за Білоруссю і не спостерігав ознак формування наступальних угруповань у Білорусі 11 жовтня.Тим не менш, Білорусь залишається співучасником війни Росії проти України, зазначили аналітики.Білорусь матеріально підтримує російські наступальні дії в Україні та надає російським силам притулок, з якого вони можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.10 жовтня російські війська завдали ударів по Києву з БПЛА “Шахед-136”, запущених з території Білорусі [17]. У ГУР також повідомили, що станом на 10 жовтня Росія перекинула в Білорусь 32 безпілотника “Шахед-136”, а до 14 жовтня Росія перекине в Білорусь ще вісім.Інші ключові висновки ISW:Російські війська два дні поспіль завдавали масованих ракетних ударів по території України.Попередній досвід генерала армії Сергія Суровікіна на посаді командувача Збройними силами Росії в Сирії, швидше за все, не пов’язаний з масштабною хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.За даними російських джерел, українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.Російські повідомлення про вибухи в Джанкої в Криму свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.Суб'єкти Російської Федерації оголошують продовження та нові етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.

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