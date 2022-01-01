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ISW оцінив шанси сухопутного нападу з Білорусі

ISW оцінив шанси сухопутного нападу з Білорусі
Російська Федерація вилучає боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз. Це несумісно зі створенням умов для широкомасштабної російської чи білоруської наземної атаки на Україну з Білорусі.

Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне.

Так, 11 жовтня Головне управління військової розвідки України повідомило, що в Крим на станцію Кіровська прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і боєприпасів у Гомелі. У ГУР також повідомили, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів із зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) і Марчево (Таганрог) у Ростовській області. Кадри з відкритих джерел у соціальних мережах підтверджують цей звіт. На геолокаційних кадрах видно щонайменше два білоруські потяги, які перевозили білоруські танки Т-72 і військові вантажівки “Урал” у Мінську та зенітні ракетні установки “Тор-М2” в Орші Вітебської області 11 жовтня.

“Переміщення білоруської техніки в Росію вказує на те, що російські та білоруські сили, ймовірно, не створюють зони збору в Білорусі”, — йдеться у звіті.

За даними аналітиків, переміщення білоруської техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних ліній зв’язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи український контрнаступ.

Генштаб України підтвердив, що веде спостереження за Білоруссю і не спостерігав ознак формування наступальних угруповань у Білорусі 11 жовтня.

Тим не менш, Білорусь залишається співучасником війни Росії проти України, зазначили аналітики.

Білорусь матеріально підтримує російські наступальні дії в Україні та надає російським силам притулок, з якого вони можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

10 жовтня російські війська завдали ударів по Києву з БПЛА “Шахед-136”, запущених з території Білорусі [17]. У ГУР також повідомили, що станом на 10 жовтня Росія перекинула в Білорусь 32 безпілотника “Шахед-136”, а до 14 жовтня Росія перекине в Білорусь ще вісім.

Інші ключові висновки ISW:

Російські війська два дні поспіль завдавали масованих ракетних ударів по території України.

Попередній досвід генерала армії Сергія Суровікіна на посаді командувача Збройними силами Росії в Сирії, швидше за все, не пов’язаний з масштабною хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.

За даними російських джерел, українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.

Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.

Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.
Російські повідомлення про вибухи в Джанкої в Криму свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.

Суб'єкти Російської Федерації оголошують продовження та нові етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.

Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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